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Шоу-бізнес

Готовий до всиновлення: дружина Володимира Остапчука вразила зізнанням

10:24 24 квітня 2025
Володимир Остапчук з дружиною Катериною та сином. Фото з Instagram

Популярний телеведучий та шоумен Володимир Остапчук, який повернувся з Парижу, разом з дружиною, блогеркою Катериною, та сином Тимофієм відпочивають на Львівщині. На своїх сторінках у соціальних мережах пара показує, як гуляє з дитиною затишними алеями та дегустує страви у ресторані. Катерина, яка відверто спілкується зі своїми підписниками, відповіла на доволі особисті питання, які стосувалися мрій про наступну дитину та можливе усиновлення.

«Роки через три, — поділилася планами на другу дитину Катерина. — А ще днями говорили про усиновлення, проте поки для мене це, якщо чесно, складна тема. Вова більше до цього готовий».

Катерина Остапчук з сином. Фото з Instagram

Катерина також розповіла про свої принципи виховання сина та табу, які для нього буде ставити.

«Єдине, чого я глобально хочу, це щоб він поважав мене та чоловіка і не чинив погано по відношенню до інших людей, — написала блогерка. — Я не буду багато забороняти: тільки те, що йому дійсно буде шкодити. Я хочу, щоб він мав власну думку і не боявся приймати рішення самостійно. Я не буду панічно боятися цукру або мультиків, але, звичайно, без перебору».

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Раніше сімʼя ведучого Тімура Мірошниченка розповідала про усиновлення другої дитини.

Читайте також: Вогонь та бензин: дружина Володимира Остапчука про конфлікти з чоловіком

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