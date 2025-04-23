Готовий до всиновлення: дружина Володимира Остапчука вразила зізнанням

Популярний телеведучий та шоумен Володимир Остапчук, який повернувся з Парижу, разом з дружиною, блогеркою Катериною, та сином Тимофієм відпочивають на Львівщині. На своїх сторінках у соціальних мережах пара показує, як гуляє з дитиною затишними алеями та дегустує страви у ресторані. Катерина, яка відверто спілкується зі своїми підписниками, відповіла на доволі особисті питання, які стосувалися мрій про наступну дитину та можливе усиновлення.

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«Роки через три, — поділилася планами на другу дитину Катерина. — А ще днями говорили про усиновлення, проте поки для мене це, якщо чесно, складна тема. Вова більше до цього готовий».

Катерина також розповіла про свої принципи виховання сина та табу, які для нього буде ставити.

«Єдине, чого я глобально хочу, це щоб він поважав мене та чоловіка і не чинив погано по відношенню до інших людей, — написала блогерка. — Я не буду багато забороняти: тільки те, що йому дійсно буде шкодити. Я хочу, щоб він мав власну думку і не боявся приймати рішення самостійно. Я не буду панічно боятися цукру або мультиків, але, звичайно, без перебору».

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Раніше сімʼя ведучого Тімура Мірошниченка розповідала про усиновлення другої дитини.

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