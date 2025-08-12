- 12.08 22:01 Смажений перець на зиму: рецепт без стерилізації, який зберігає літо в банці
- 12.08 21:58 «Динамо» бездарно програло на Кіпрі та вилетіло до Ліги Європи: відеоогляд матчу
- 12.08 21:32 Вони невпинно цькують Брукліна та Ніколу: Бекхеми знову в центрі скандалу
- 12.08 21:03 Цвіль у пральній машині: є легкі способи її позбутися
- 12.08 20:35 «Уночі вивів через лісосмуги вісьмох українських захисників»: в бою за Водяне поліг воїн з Донеччини
- 12.08 20:19 Вдруге за тиждень: безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання «Шахедів» у Татарстані
- 12.08 20:15 Знову на Євробаченні?: alyona alyona готується до міжнародного музичного конкурсу
- 12.08 20:07 Справжній вибух смаку: легкий рецепт закуски з баклажанів з базиліком та часником
- 12.08 19:46 «28 тисячі саджанців лаванди садили вручну близько тижня»: подружжя зі Львівщини зареєструвало незвичний рекорд
- 12.08 19:39 Польща розпочала депортацію 57 українців: що про це відомо
- 12.08 19:27 Тобі вже нічого не поможе: Віктор Павлик вразив Мережу
- 12.08 19:22 Може допомогти Туреччина: експерт назвав засіб, який можна ефективно застосовувати проти «Shahed-136», і скільки це коштує
Вони невпинно цькують Брукліна та Ніколу: Бекхеми знову в центрі скандалу
Вікторія та Девід Бекхеми, схоже, зневажливо ставляться до сина Брукліна, оскільки драма в родині, продовжується. Артистка та дизайнерка опублікувала в інстаграмі карусель фотографій своєї родини у відпустці, на них вона разом з усіма дітьми, крім Брукліна.
Зірка футболу та колишня учасниця Spice Girls представили ідеальну сім'ю в серії фотографій, коли вони ніжилися на сонці на яхті.
На фотографіях Вікторія відпочиває поруч зі своїм 20-річним сином Крузом, а 50-річний Девід позує з 14-річною Харпер на одному зі знімків та з 22-річним Ромео на іншому, пише The News.
«Цілую @DavidBeckham», — написала Вікторія у підписі.
Коли родина демонструвала свою відпустку світові, це виглядало як послання 26-річному Брукліну, який перестав спілкуватися зі своєю родиною.
Інсайдер розповів ЗМІ: «Якщо вони намагаються повернути сина, постійні нападки на його дружину — це найгірший можливий спосіб зробити це. Ці нападки, ледь помітні чи ні, роблять протилежне тому, чого, як стверджують Вікторія та Девід, вони хочуть. Люди навколо них, друзі родини, справді розгублені. Вони запитують: «Чому вони невпинно цькують Брукліна та Ніколу?»
Нагадаємо, днями Бруклін і Нікола, які разом вже понад три роки, провели зворушливу церемонію, під час якої виголосили свої весільні присяги. Але сімейство Бекхемів проігнорувало урочистий захід.
123
Читайте також: Нові розлади у клані Бекхемів: Ромео і Круз заблокували Брукліна, а Нікола Пельц вирішила знищити модний бізнес свекрухи Вікторії
Читайте нас у Facebook
Чудова заміна морозиву: красуня з чарівним голосом Аліна порадила рецепт ідеального десерту для літа всього з двох інгредієнтів