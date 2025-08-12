41.13 / 41.65 47.88 / 48.53
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Вони невпинно цькують Брукліна та Ніколу: Бекхеми знову в центрі скандалу

21:32 12 серпня 2025
Родина Бекхемів

Вікторія та Девід Бекхеми, схоже, зневажливо ставляться до сина Брукліна, оскільки драма в родині, продовжується. Артистка та дизайнерка опублікувала в інстаграмі карусель фотографій своєї родини у відпустці, на них вона разом з усіма дітьми, крім Брукліна.

Зірка футболу та колишня учасниця Spice Girls представили ідеальну сім'ю в серії фотографій, коли вони ніжилися на сонці на яхті.

На фотографіях Вікторія відпочиває поруч зі своїм 20-річним сином Крузом, а 50-річний Девід позує з 14-річною Харпер на одному зі знімків та з 22-річним Ромео на іншому, пише The News.

«Цілую @DavidBeckham», — написала Вікторія у підписі.

Коли родина демонструвала свою відпустку світові, це виглядало як послання 26-річному Брукліну, який перестав спілкуватися зі своєю родиною.

РЕКЛАМА

Інсайдер розповів ЗМІ: «Якщо вони намагаються повернути сина, постійні нападки на його дружину — це найгірший можливий спосіб зробити це. Ці нападки, ледь помітні чи ні, роблять протилежне тому, чого, як стверджують Вікторія та Девід, вони хочуть. Люди навколо них, друзі родини, справді розгублені. Вони запитують: «Чому вони невпинно цькують Брукліна та Ніколу?»

Нагадаємо, днями Бруклін і Нікола, які разом вже понад три роки, провели зворушливу церемонію, під час якої виголосили свої весільні присяги. Але сімейство Бекхемів проігнорувало урочистий захід.

Читайте також: Нові розлади у клані Бекхемів: Ромео і Круз заблокували Брукліна, а Нікола Пельц вирішила знищити модний бізнес свекрухи Вікторії

РЕКЛАМА

123

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп 13-14 серпня. Фото Pixabay

Дні, коли щастить в усьому: які знаки зловлять хвилю успіху 13−14 серпня

Олександр Свіщов&nbsp;— інвестор та меценат

Олександр Свіщов відкрив на Львівщині один із найбільших заводів з переробки риби в Україні

Десерт літній, фото скріншот відео

Чудова заміна морозиву: красуня з чарівним голосом Аліна порадила рецепт ідеального десерту для літа всього з двох інгредієнтів

Українські сім&#39;ї отримають 19400 грн на опалення твердим паливом

Деякі українці отримають додаткові виплати: кому будуть доступні майже 20 тисяч грн до опалювального сезону

Наступний матеріал
Новини партнерів