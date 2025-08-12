Вони невпинно цькують Брукліна та Ніколу: Бекхеми знову в центрі скандалу

Вікторія та Девід Бекхеми, схоже, зневажливо ставляться до сина Брукліна, оскільки драма в родині, продовжується. Артистка та дизайнерка опублікувала в інстаграмі карусель фотографій своєї родини у відпустці, на них вона разом з усіма дітьми, крім Брукліна.

Зірка футболу та колишня учасниця Spice Girls представили ідеальну сім'ю в серії фотографій, коли вони ніжилися на сонці на яхті.

На фотографіях Вікторія відпочиває поруч зі своїм 20-річним сином Крузом, а 50-річний Девід позує з 14-річною Харпер на одному зі знімків та з 22-річним Ромео на іншому, пише The News.

«Цілую @DavidBeckham», — написала Вікторія у підписі.

Коли родина демонструвала свою відпустку світові, це виглядало як послання 26-річному Брукліну, який перестав спілкуватися зі своєю родиною.

Інсайдер розповів ЗМІ: «Якщо вони намагаються повернути сина, постійні нападки на його дружину — це найгірший можливий спосіб зробити це. Ці нападки, ледь помітні чи ні, роблять протилежне тому, чого, як стверджують Вікторія та Девід, вони хочуть. Люди навколо них, друзі родини, справді розгублені. Вони запитують: «Чому вони невпинно цькують Брукліна та Ніколу?»

Нагадаємо, днями Бруклін і Нікола, які разом вже понад три роки, провели зворушливу церемонію, під час якої виголосили свої весільні присяги. Але сімейство Бекхемів проігнорувало урочистий захід.

