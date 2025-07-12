Нові розлади у клані Бекхемів: Ромео і Круз заблокували Брукліна, а Нікола Пельц вирішила знищити модний бізнес свекрухи Вікторії

По мірі того, як з'являються нові жертви скандалу у родині Бекхемів, стають відомими причини, через які міг виникнути цей скандал.



Виявляється, дружина старшого сина Бекхемів Нікола Пельтц, якій свого часу не сподобалася сукня від Victoria Backham, хоче «зруйнувати» модний бізнес своєї свекрухи, пише Radar Online.



За словами інсайдера, дівчина хоче відкрити свій бренд, і це виклик Вікторії.

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«Ця новина застала її зненацька. Вона витратила роки, щоб зайняти своє місце у світі моди, і той факт, що Нікола хоче вийти на її територію, здається зрадою», — зазначило джерело.

Бруклін Бекхем не коментує скандал із батьками не просто так: він не хоче перетягувати увагу громадськості на свою родину, щоб Нікола могла голосно заявити про своє починання.

Наближені зазначають, що ситуація може стати ще більш «брудною».

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«Підтримка Брукліна сигналізує про зміну поколінь. Якщо бренд Ніколи злетить, то вони стануть новою „потужною“ парою Бекхемів», — додав співрозмовник.

До того ж нещодавно стали відомими нові подробиці скандалу у сімействі: виявилося, що Круз та Ромео не підписані в Інстграм на свого старшого брата Брукліна, пише Daily Mail.

А згодом ЗМІ з'ясували, що Круз і Ромео самі заблокували Брукліна та його дружину.

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Напруга стала особливо помітною після того, як Бруклін опублікував зворушливий пост до дня народження молодшої сестри Харпер. На фото — вся родина, крім Круза та Ромео. Незабаром після цього профілі старшого Бекхема та Ніколи Пельтц зникли з підписок братів.

Джерела стверджують, що ініціатива виходила саме від Круза та Ромео, а не від пари. При цьому Бруклін і Нікола, як і раніше, підписані на Девіда і Вікторію, хоча, як стверджують інсайдери, батьки теж важко розуміють, що взагалі відбувається.

Зазначимо, що розлад назрівав давно. У червні Круз у соцмережах кілька разів іронічно прокоментував пости Брукліна. У кулуарах ходили чутки, що конфлікт пов'язаний із колишньою дівчиною Ромео — моделлю Кім Тернбулл. Деякі навіть натякали на її можливу симпатію до Брукліна, але сама Кім категорично спростувала це.

Вишенькою на торті стало те, що Бруклін, який проігнорував дні народження своїх батьків, відсвяткував день народження тестя, мільярдера Нельсона Пельтца.



Фото: Wireimage, https://www.instagram.com/victoriabeckham/, https://www.instagram.com/brooklynpeltzbeckham/

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