Смачно, але небезпечно: з чим не можна їсти кавун і диню

Літо — час соковитих кавунів та ароматних динь. Однак не всі знають, що поєднання цих ласощів з деякими продуктами може спричинити дискомфорт, особливо у людей з чутливим шлунково-кишковим трактом. Щоб насолоджуватися ними без неприємних наслідків, важливо знати, з чим їх краще не поєднувати, інформує ТСН.

З чим не варто поєднувати кавун та диню

Фахівці радять вживати кавун та диню окремо від інших продуктів. Ось з чим вони не радять їх поєднувати:

• Молочні та кисломолочні продукти. Такі поєднання, як кавун із сиром фета або диня з бринзою, можуть викликати печію, здуття та проносний ефект.

• Хліб та каші. Таке поєднання уповільнює травлення, що може призвести до дискомфорту.

• Жирні, смажені та солоні страви, а також м'ясо, риба, яйця. Поєднання з ними може спровокувати процеси бродіння в кишківнику.

• Алкоголь. Може викликати тривале нетравлення.

Чому важливо вживати їх окремо

Хоча кавун і диня багаті на вітаміни та корисні мікроелементи, вони швидко перетравлюються і майже відразу потрапляють в кишківник. Якщо ви з'їсте їх разом з іншою їжею, що потребує більше часу для перетравлення (наприклад, м'ясом), це може призвести до процесів бродіння.

Найкращий спосіб насолодитися кавуном або динею — вживати їх як окремий перекус, за кілька годин до або після основного прийому їжі. Також рекомендується їсти їх вдень, коли травна система найбільш активна.

