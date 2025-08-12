- 17:51 Сонячні опіки у рослин: що важливо знати та зробити городнику
Смачно, але небезпечно: з чим не можна їсти кавун і диню
Літо — час соковитих кавунів та ароматних динь. Однак не всі знають, що поєднання цих ласощів з деякими продуктами може спричинити дискомфорт, особливо у людей з чутливим шлунково-кишковим трактом. Щоб насолоджуватися ними без неприємних наслідків, важливо знати, з чим їх краще не поєднувати, інформує ТСН.
З чим не варто поєднувати кавун та диню
Фахівці радять вживати кавун та диню окремо від інших продуктів. Ось з чим вони не радять їх поєднувати:
• Молочні та кисломолочні продукти. Такі поєднання, як кавун із сиром фета або диня з бринзою, можуть викликати печію, здуття та проносний ефект.
• Хліб та каші. Таке поєднання уповільнює травлення, що може призвести до дискомфорту.
• Жирні, смажені та солоні страви, а також м'ясо, риба, яйця. Поєднання з ними може спровокувати процеси бродіння в кишківнику.
• Алкоголь. Може викликати тривале нетравлення.
Чому важливо вживати їх окремо
Хоча кавун і диня багаті на вітаміни та корисні мікроелементи, вони швидко перетравлюються і майже відразу потрапляють в кишківник. Якщо ви з'їсте їх разом з іншою їжею, що потребує більше часу для перетравлення (наприклад, м'ясом), це може призвести до процесів бродіння.
Найкращий спосіб насолодитися кавуном або динею — вживати їх як окремий перекус, за кілька годин до або після основного прийому їжі. Також рекомендується їсти їх вдень, коли травна система найбільш активна.
Раніше «ФАКТИ» писали, як їсти кавун згідно з етикетом.
