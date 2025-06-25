41.36 / 41.90 48.09 / 48.78
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Як їсти кавун згідно з етикетом: є нюанси

22:27 25 червня 2025
Як їсти кавун у ресторані

В офіційній обстановці рекомендується використовувати виделку і ніж. Розріжте кавун на невеликі шматочки і насолоджуйтеся.

Якщо є насіння, витягніть його за допомогою вилки і покладіть на край тарілки.

Однак, якщо ви не вмієте все це робити елегантно, відмовтеся від кавуна під час офіційної вечері, щоб не забруднити вбрання і не зіпсувати свою репутацію. Насолоджуйтесь кавуном вдома у колі рідних і близьких людей.

До речі, якщо ви влаштовуєте домашній день народження, прекрасною альтернативою кавуну можуть бути фрукти і ягоди, які гості можуть їсти без побоювання забруднитися соком і виглядати неестетично. Наприклад, подайте виноград або абрикоси. Кавунові кубики без насіння можуть чудово доповнити фруктовий салат. Зручність сервірування завжди дуже важлива.

РЕКЛАМА

«Кавуновий» етикет поширюється і на правила споживання дині. Диню теж розрізають на шматочки і лише потім їдять. Вона дуже приваблива і у фруктових салатах. До слова, кавун і диня в них чудово поєднуються з ягодами - малиною, лохиною, ожиною.

Нагадаємо рецепт кавунового салату з базиліком.

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

106

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Унітаз можна почистити йодом, фото інтернет

Залийте йод в унітаз — він стане біліший за сніг без зусиль: навіть сусіди будуть приходити подивитися

Рецепт кабачкової закуски з часником. Фото&nbsp;— скріншот

Швидка закуска з кабачків: з'їдають навіть ті, хто їх не любить

Що можна залишати на вночі на столі

Не накличте на себе біду: які предмети не повинні лежати на столі вночі

Почався сезон Рака, фото з відкритих джерел

«Астрологічний сезон Раку»: на які знаки зодіаку чекає цілий місяць везіння

Наступний матеріал
Новини партнерів