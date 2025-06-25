- 05:00 Не накличте на себе біду: які предмети не повинні лежати на столі вночі
- 04:00 Б’янку Цензорі розкритикували за вихід у білизні з цукерок: «Її потрібно рятувати!»
- 03:06 Як кішка просить про допомогу: 4 важливих сигнали, які не можна ігнорувати
- 00:10 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 25.06 22:27 Як їсти кавун згідно з етикетом: є нюанси
- 25.06 22:00 Оладки з молодої капусти — чарівний смак літа: готуються швидко та просто
- 25.06 21:32 Ще є шанси: Кеті Перрі та Орландо Блум намагаються налагодити стосунки
- 25.06 21:27 Попри зростання, аптеки платять у 10 разів менше податку на прибуток: нардеп Кузьміних анонсував перевірки фармринку
- 25.06 21:05 Не сам на сам із втратою: в Києві відбувся Всеукраїнський форум допомоги дітям-сиротам наших Захисників
- 25.06 21:02 Зробіть це після плодоношення: як правильно влітку обрізати малину
- 25.06 20:35 Дев’ять місяців жевріла надія: під Покровськом загинув стрілець з Вінниччини
- 25.06 20:21 Це капець: мережа відреагувала на подробиці зйомок «Холостяка»
Як їсти кавун згідно з етикетом: є нюанси
В офіційній обстановці рекомендується використовувати виделку і ніж. Розріжте кавун на невеликі шматочки і насолоджуйтеся.
Якщо є насіння, витягніть його за допомогою вилки і покладіть на край тарілки.
Однак, якщо ви не вмієте все це робити елегантно, відмовтеся від кавуна під час офіційної вечері, щоб не забруднити вбрання і не зіпсувати свою репутацію. Насолоджуйтесь кавуном вдома у колі рідних і близьких людей.
До речі, якщо ви влаштовуєте домашній день народження, прекрасною альтернативою кавуну можуть бути фрукти і ягоди, які гості можуть їсти без побоювання забруднитися соком і виглядати неестетично. Наприклад, подайте виноград або абрикоси. Кавунові кубики без насіння можуть чудово доповнити фруктовий салат. Зручність сервірування завжди дуже важлива.
«Кавуновий» етикет поширюється і на правила споживання дині. Диню теж розрізають на шматочки і лише потім їдять. Вона дуже приваблива і у фруктових салатах. До слова, кавун і диня в них чудово поєднуються з ягодами - малиною, лохиною, ожиною.
Нагадаємо рецепт кавунового салату з базиліком.
Фото з альбому Ольги Сметанської106
Читайте нас у Facebook
Залийте йод в унітаз — він стане біліший за сніг без зусиль: навіть сусіди будуть приходити подивитися