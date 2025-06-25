Як їсти кавун згідно з етикетом: є нюанси

В офіційній обстановці рекомендується використовувати виделку і ніж. Розріжте кавун на невеликі шматочки і насолоджуйтеся.

Якщо є насіння, витягніть його за допомогою вилки і покладіть на край тарілки.

ВІДЕО ДНЯ

Однак, якщо ви не вмієте все це робити елегантно, відмовтеся від кавуна під час офіційної вечері, щоб не забруднити вбрання і не зіпсувати свою репутацію. Насолоджуйтесь кавуном вдома у колі рідних і близьких людей.

До речі, якщо ви влаштовуєте домашній день народження, прекрасною альтернативою кавуну можуть бути фрукти і ягоди, які гості можуть їсти без побоювання забруднитися соком і виглядати неестетично. Наприклад, подайте виноград або абрикоси. Кавунові кубики без насіння можуть чудово доповнити фруктовий салат. Зручність сервірування завжди дуже важлива.

РЕКЛАМА

«Кавуновий» етикет поширюється і на правила споживання дині. Диню теж розрізають на шматочки і лише потім їдять. Вона дуже приваблива і у фруктових салатах. До слова, кавун і диня в них чудово поєднуються з ягодами - малиною, лохиною, ожиною.

Нагадаємо рецепт кавунового салату з базиліком.

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

106

Читайте нас у Facebook