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«Вийшло дуже смачно та легко»: десерт із замороженої дині від зірки «МайстерШефа»

13:09 17 серпня 2024
Диня

Суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом приготування сезонного кабачкового варення, в яке додають ананас, запропонував фоловерам приготувати ще один сезонний десерт — із замороженої дині.

«Багато бачив схожих натертих десертів з кавунчиків і вирішив спробувати зробити щось подібне з дині. Вийшло дуже смачно і легко!» — пише він на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Диня — 1 штука;
  • Персики — 6 штук;
  • Лимонній сік;
  • Мед.

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Приготування:

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  • Половину дині та персики без кісточок нарізати ломтиками та заморозити.
  • Морожені фрукти натерти на тертці, перемішати, збризнути лимонним соком та за бажання додати трохи меду.
  • Викласти у половину дині, яка лишилася свіжою, та смакувати.

Раніше кулінар Ардія Діаманті поділилася рецептом літнього салату з дині та кавуна.

Фото — скріншот

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