«Вийшло дуже смачно та легко»: десерт із замороженої дині від зірки «МайстерШефа»

Суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом приготування сезонного кабачкового варення, в яке додають ананас, запропонував фоловерам приготувати ще один сезонний десерт — із замороженої дині.

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«Багато бачив схожих натертих десертів з кавунчиків і вирішив спробувати зробити щось подібне з дині. Вийшло дуже смачно і легко!» — пише він на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Диня — 1 штука;

Персики — 6 штук;

Лимонній сік;

Мед.

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Приготування: РЕКЛАМА Половину дині та персики без кісточок нарізати ломтиками та заморозити.

Морожені фрукти натерти на тертці, перемішати, збризнути лимонним соком та за бажання додати трохи меду.

Викласти у половину дині, яка лишилася свіжою, та смакувати.

Раніше кулінар Ардія Діаманті поділилася рецептом літнього салату з дині та кавуна.

Фото — скріншот

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