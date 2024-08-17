«Вийшло дуже смачно та легко»: десерт із замороженої дині від зірки «МайстерШефа»
Суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом приготування сезонного кабачкового варення, в яке додають ананас, запропонував фоловерам приготувати ще один сезонний десерт — із замороженої дині.
«Багато бачив схожих натертих десертів з кавунчиків і вирішив спробувати зробити щось подібне з дині. Вийшло дуже смачно і легко!» — пише він на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Диня — 1 штука;
- Персики — 6 штук;
- Лимонній сік;
- Мед.
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Приготування:
- Половину дині та персики без кісточок нарізати ломтиками та заморозити.
- Морожені фрукти натерти на тертці, перемішати, збризнути лимонним соком та за бажання додати трохи меду.
- Викласти у половину дині, яка лишилася свіжою, та смакувати.
Раніше кулінар Ардія Діаманті поділилася рецептом літнього салату з дині та кавуна.
Фото — скріншот28
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