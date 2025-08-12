Гроші пішли на «нуль»: бойові батальйони отримають мільйони на дрони та техніку

В Україні, яка бореться з російською агресією, значно збільшують фінансування бойових підрозділів. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

«Значно збільшуємо фінансування бойових підрозділів. За результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача ухвалено рішення підвищити обсяги прямого фінансування бригад на закупівлі. Це дасть бойовим підрозділам більше можливостей самостійно забезпечувати свої потреби. Фінансування зросте відповідно до кількості батальйонів, які виконують бойові завдання. Для кожної бригади це додаткові десятки мільйонів гривень», — йдеться у повідомленні.

Шмигаль зазначив, що за дорученням президента відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн грн на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення.

«На виконання рішення Ставки в Міноборони відбулося оперативне засідання бюджетної комісії, на якому було проведено перерозподіл коштів для збільшення фінансування батальйонів, які зараз працюють на передовій. Генеральний штаб ЗСУ формує перелік таких підрозділів. Завдання — перерахувати кошти максимально швидко», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно президент України Володимир Зеленський оголосив про початок промислового виробництва вітчизняних дронів-перехоплювачів, здатних посилити обороноздатність держави та її технологічну автономність.

