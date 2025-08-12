41.13 / 41.65 47.88 / 48.53
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Гроші пішли на «нуль»: бойові батальйони отримають мільйони на дрони та техніку

18:39 12 серпня 2025
В Україні збільшать фінансування бойових батальйонів

В Україні, яка бореться з російською агресією, значно збільшують фінансування бойових підрозділів. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

«Значно збільшуємо фінансування бойових підрозділів. За результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача ухвалено рішення підвищити обсяги прямого фінансування бригад на закупівлі. Це дасть бойовим підрозділам більше можливостей самостійно забезпечувати свої потреби. Фінансування зросте відповідно до кількості батальйонів, які виконують бойові завдання. Для кожної бригади це додаткові десятки мільйонів гривень», — йдеться у повідомленні.

Шмигаль зазначив, що за дорученням президента відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн грн на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення.

«На виконання рішення Ставки в Міноборони відбулося оперативне засідання бюджетної комісії, на якому було проведено перерозподіл коштів для збільшення фінансування батальйонів, які зараз працюють на передовій. Генеральний штаб ЗСУ формує перелік таких підрозділів. Завдання — перерахувати кошти максимально швидко», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно президент України Володимир Зеленський оголосив про початок промислового виробництва вітчизняних дронів-перехоплювачів, здатних посилити обороноздатність держави та її технологічну автономність.

РЕКЛАМА
45

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Свіщов&nbsp;— інвестор та меценат

Олександр Свіщов відкрив на Львівщині один із найбільших заводів з переробки риби в Україні

Гороскоп 13-14 серпня. Фото Pixabay

Дні, коли щастить в усьому: які знаки зловлять хвилю успіху 13−14 серпня

Картопля буже дорожчати у вересні-жовтні, фото з відкритих джерел

Із закупівлею не зволікайте: яких цін на картоплю чекати восени

Катерина Реп&#39;яхова розіграла Віктора Павлика

Тобі вже нічого не поможе: Віктор Павлик вразив Мережу

Наступний матеріал
Новини партнерів