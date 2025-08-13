- 16:33 У Європи є важелі впливу на Трампа перед переговорами з путіним
- 16:25 Літо без війни: з Києва до Карпат вирушили діти загиблих і полонених військових
- 16:03 «Не бачу вдячності»: Віталій Козловський розірвав стосунки зі своєю піарницею
- 15:32 Йде робота над уточненням тем, які будуть обговорюватися: ЗМІ про зустріч путіна та Трампа
- 15:26 «Шахтар» — «Панатінаїкос»: розклад прямих телетрансляцій та ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи
- 14:55 Справжня «кобра»: баклажани по-грузинськи за рецептом Івана Янюка
- 14:31 «Перемоги люблять тишу»: Сирський про Курську операцію
- 14:07 Шоу для платників податків: експертка про те, чому війна в Україні — це ринок, а не ідея
- 14:01 Гроші «зваляться» з неба: Всесвіт щедро винагородить чотири знаки зодіаку до кінця тижня
- 13:30 Добропілля можуть захопити за сценарієм Авдіївки: огляд ситуації від аналітиків ISW
- 12:52 Окупантів залишили без палива: ЗСУ вразили нафтоперекачувальну станцію росіян
Стипендія у 8000 гривень: коли буде, і хто отримає
На тлі постійно зростаючих витрат студентів вишів чиновники серйозно замислилися про зростання їхніх стипендій майже втричі. У разі ухвалення законопроєкту, що знаходиться у Верховній Раді України, її розмір може становити 8000 гривень, як і мінімальна зарплата, але щоправда, з однією умовою.
Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» повідомив колишній заступник міністра освіти Михайло Винницький. За його словами, підвищені стипендії призначені для двох категорій студентів.
Наразі українські студенти отримують два види стипендій: академічну в розмірі близько 2100 грн, і підвищену, яка доходить майже до 3000. Але в Міносвіти розуміють, що цього, звісно, недостатньо і тому ведеться робота над її підвищенням.
«Зараз саме на останніх етапах у Верховній Раді розглядається законопроєкт, який говорить про те, що у нас мають з'явитися так звані національні стипендії. Це підвищені стипендії, які зможуть забезпечити студентів мінімум на рівні мінімальної заробітної плати, щоб людина могла жити з такої стипендії. Це буде для наших найсильніших студентів, які матимуть найвищі бали», — пояснив Михайло Винницький.
Крім того, законопроєкт пропонує підвищення стипендії для тих, хто навчається за держзамовленням. Забезпечення стипендіями стане темою дня найближчими місяцями в рамках ухвалення законопроєкту № 10399. У разі його успішного ухвалення змін слід очікувати з наступного року.
Тобто найкращі студенти з 2026 року можуть отримувати підвищену стипендію в розмірі мінімальної зарплати. При цьому ймовірно, що у майбутньому році остання зросте і становитиме 8688 гривень.92
