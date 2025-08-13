Стипендія у 8000 гривень: коли буде, і хто отримає

На тлі постійно зростаючих витрат студентів вишів чиновники серйозно замислилися про зростання їхніх стипендій майже втричі. У разі ухвалення законопроєкту, що знаходиться у Верховній Раді України, її розмір може становити 8000 гривень, як і мінімальна зарплата, але щоправда, з однією умовою.

Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» повідомив колишній заступник міністра освіти Михайло Винницький. За його словами, підвищені стипендії призначені для двох категорій студентів.

Наразі українські студенти отримують два види стипендій: академічну в розмірі близько 2100 грн, і підвищену, яка доходить майже до 3000. Але в Міносвіти розуміють, що цього, звісно, недостатньо і тому ведеться робота над її підвищенням.

«Зараз саме на останніх етапах у Верховній Раді розглядається законопроєкт, який говорить про те, що у нас мають з'явитися так звані національні стипендії. Це підвищені стипендії, які зможуть забезпечити студентів мінімум на рівні мінімальної заробітної плати, щоб людина могла жити з такої стипендії. Це буде для наших найсильніших студентів, які матимуть найвищі бали», — пояснив Михайло Винницький.

Крім того, законопроєкт пропонує підвищення стипендії для тих, хто навчається за держзамовленням. Забезпечення стипендіями стане темою дня найближчими місяцями в рамках ухвалення законопроєкту № 10399. У разі його успішного ухвалення змін слід очікувати з наступного року.

Тобто найкращі студенти з 2026 року можуть отримувати підвищену стипендію в розмірі мінімальної зарплати. При цьому ймовірно, що у майбутньому році остання зросте і становитиме 8688 гривень.

