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Українцям можуть перерахувати зарплати: про які суми йдеться
Через нестачу робочих рук ринок праці в Україні постійно підвищує середню зарплату. За рік середня оплата праці в Україні зросла на 22%.
Уряд планує у 2026 році підняти мінімальну заробітну плату приблизно на 8,5% (до 8688 грн). У 2027-му мінімалка становитиме 9374 грн, а у 2028-му — 10 059 грн. Про це йдеться в Бюджетній декларації на 2026−2028 роки, нагадує «Трибун».
Але таке зростання не компенсує рівень інфляції.
За розрахунками експертів, запропоновані розміри значно нижчі за фактичний прожитковий мінімум, який вже у лютому 2025 року становив понад 10,6 тис. грн, а нині — більше 11 тис. грн.
Федерація профспілок України вимагає встановити мінімальну зарплату з 1 січня 2026 року на рівні не менше 50% прогнозованої середньої зарплати. Це означає підвищення мінімалки до щонайменше 12 195 грн.
У червні 2025 року, за даними Work.ua, середня зарплата по країні — 25 000 грн.
Як і раніше, найбільша середня зарплата у Києві — 30 тисяч гривень, потім йдуть Львів — 26 тисяч, Дніпро та Одеса — по 24 тисячі, і замикають список Чернівці з 23,5 тис. грн.
Найбільше зростання зарплат за рік (червень 2024 — червень 2025) відбулося у сфері методології — на 112% (методолог — 35 000 грн), інвестиційній сфері — на 82%(інвестиційний аналітик — 50 000 грн).
На 50% підвищилися зарплати у сфері зубопротезування — ортодонт — 60 000 грн (+50%).
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