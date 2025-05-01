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Гроші

Українським студентам можуть удвічі підняти вартість проживання в гуртожитках: у Кабміні розуміють, що це необхідно

14:52 1 травня 2025
Гуртожиток Вінницького національного медичного університету. Фото з сайту https://vinnitsa.info/

Уже з 1 травня курсанти українських вищих військових навчальних закладів отримуватимуть стипендію у 8000 гривень, а «відмінники» на останньому курсі — до 20 000 гривень. Водночас на студентів інших українських вишів може очікувати зростання плати за гуртожитки приблизно вдвічі.

Про це пише у своєму матеріалі «Економічна правда», стверджуючи, що нинішньої максимальної оплати у 800 гривень недостатньо для створення нормальних умов проживання. Ця сума покриває в кращому разі 70−80% витрат на утримання гуртожитків, а решту виші змушені доплачувати зі своїх бюджетів.

Так, в університеті з найбільшим фінансуванням — КНУ ім. Тараса Шевченка — у 2025-му на базове утримання гуртожитків витратять 150 млн грн, з яких 73,6 млн грн підуть на оплату праці персоналу гуртожитків, 66,9 млн грн — на комунальні послуги, 9,4 млн грн — на інші поточні витрати. Плата за проживання студентів покриває 83% цієї суми, а 17% університет докладає зі свого бюджету (він наповнюється наданням платних послуг).

Опитані «Економічною правдою» представники університетів зазначають, що єдиний ефективний варіант поліпшення умов — підвищення плати за проживання. Щоб закрити базові витрати, її потрібно збільшити вдвічі — до 1600 грн. Тільки після цього ВНЗ зможуть відкладати кошти для проведення капітальних ремонтів.

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В університетах кажуть, що не раз зверталися до Міносвіти щодо перегляду вартості проживання в гуртожитках. Там є розуміння, що це рішення необхідно ухвалити. Це підтвердили співрозмовники «ЕП» у міністерстві освіти і науки України.

Раніше Кабмін змінив правила призначення соціальних стипендій, під які підпадають діти з пільгових категорій (ВПО, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи, позбавлені особистої свободи).

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