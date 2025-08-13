Чим підживити кавуни на дачі у серпні, щоб швидко визріли та були солодкими

Вирощувати кавуни можна як у відкритому ґрунті, так і в теплиці. Тепличний метод, особливо на шпалері, дає чудові результати. Щоб отримати хороший урожай, важливо вирощувати кавуни через розсаду. Насіння має товсту оболонку, тому перед пророщуванням його рекомендується злегка потерти наждачним папером. Період розсади триває 20−35 днів, пише «Майстерня ідей».

Схема підживлення та догляд

Для отримання солодких і великих кавунів важливо дотримуватися схеми підживлення:

• Перше підживлення — коли з'являються перші справжні листочки.

• Друге — через 10 днів після висадки (можна використовувати азофоску).

• Третє та четверте — в період бутонізації та цвітіння.

• Наступні — кожні 2 тижні під час росту плодів.

З липня слід переходити на фосфорно-калійні добрива, оскільки плоди вже зав'язалися. Кавуни найкраще ростуть на ґрунтах з pH 6−6.8. Внесення деревної золи допомагає підтримувати оптимальний рівень кислотності.

На початку серпня вноситься фінальне підживлення — сульфат калію (1 столова ложка на 10 л води) або монофосфат калію. Калій необхідний для повного дозрівання плодів і їхньої солодкості.

Кавуни — світлолюбна культура. Навіть невелике затінення може знизити врожай, уповільнити дозрівання та погіршити смакові якості.

Раніше «ФАКТИ» писали, з чим не можна їсти кавун, та як вибрати стиглий кавун за допомогою… нігтя.

