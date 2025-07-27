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Перевірка на зрілість: як вибрати стиглий кавун за допомогою… нігтя

17:06 27 липня 2025
Чотири методи перевірки стиглості кавуна. Фото&nbsp;— Pixabay

Про стиглість кавуна свідчать кілька зовнішніх маркерів. По-перше, це жовта плямка — чим колір насичиніший, тим більше кавун лежав на сонці. По-друге, це коричневий та сухий хвостик. А по-третє, кавун видає глухий та резонансний звук, якщо його простукати пальцями.

Втім, є ще один метод, завдяки якому можна вибрати саме стиглий кавун. Ступінь дозрівання, як стверджує lite.chasdiy.org, можна перевірити нігтем. Для цього достатньо легко натистуни на зелену частину кірки. Якщо він стиглий, то кірка буде твердою, а якщо легко піддасться тиску, то це покаже недозрілість плоду.

Кірка стиглого кавуна має бути не тільки твердою, але й блискучою. А смуги — чіткими та контрастними.

Також для того, аби вибрати солодкий та стиглий кавун варто звертати увагу на те, щоб він був круглим та симетричним. Кавунчиків з опуклостями або вм'ятинами варто уникати — такі ягоди можуть бути пошкодженими.

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Фото — Pixabay

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