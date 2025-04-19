Зробіть так, і будете з раннім врожаєм кабачків, огірків, кавунів та гарбузів: корисна порада від фермера-фахівця

Поки аграрій Валерій з Київщини влаштовує «дні відкритих дверей» для регулювання температури в розсаднику, його колега з Харкова розраховує отримати ранній врожай у відкритому ґрунті.



Як він це збирається зробити, фахівець розповів у відео на своєму каналі «Корисне ТВ».

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«Ранній врожай кабачків, огірків, гарбузів та кавунів будемо вирощувати у відкритому ґрунті. Саме головне — це вчасно посіяти ці культури і вирощувати через розсаду, тому що у кожної з них є свій вегетаційний період, які відрізняються», — розповів аграрій.

Наприклад, кабачкам від сходів до першого врожаю потрібно приблизно 40 днів, огіркам — 30 днів, кавунам — 70 днів, а гарбузам — 100 днів. Тому якщо сіяти ці городні культури насінням прямо у ґрунт то отримаємо дуже пізний врожай.

Свої пояснення фахівець дає на прикладі Харківщини, де проживає. В цьому регіоні, на Слобожанщині, температура повітря в травні минулого року була стабільно теплою після 15 травня, тому саме в такий час можна було починати сіяти огірки, кабачки, гарбузи та кавуни у ґрунт, адже ці городні культури не ростуть якщо температура нижче +15°C.

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Але якщо ці городні культури посіяти на розсаду вже зараз (максимум до 20 квітня), і потім висадити розсаду у відкритий ґрунт після 15 травня то огірки можна буде почати збирати приблизно в 20-х числах травня, кабачки — на початку червня, а кавуни та гарбузи — на 20 днів раніше порівняно з висадкою в ґрунт без розсади.

Щоб порада спрацювала, аграрій радить взяти темні півлітрові стаканчики та зробити у їх дні отвори діаметром хоча б п'ять міліметрів — для того, щоб швидко виходив надлишок вологи.

Далі стаканчики варто наповнити поживним покупним ґрунтом для розсади (або універсальним), а також покласти трохи азотних (ще краще — органічних) добрив — до прикладу, гній, що вже перепрів. В такому разі розсада буде швидше рости.

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Важливо, що стаканчик потрібно наповнювати не повністю, а залишити приблизно 1,5 см вільного місця — коли насіння зійде, в стаканчики можна буде досипати землю.

Крім того, можна пришвидшити сходи на кілька днів, замочивши насіння на 5 годин у звичайній воді, а вже потім висаджувати у стаканчики. При цьому ґрунт потрібно ущільнювати, щоб після поливу насіння не провалилося глибше, а також щоб його не вимило водою.

Поливати слід до тих пір, поки знизу із отворів не вийде вода.

Після цього аграрій залишає стаканчики у теплиці, але оскільки ночі прохолодні, ввечері заносить їх у будинок. А вранці, відповідно — на повітря.

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Завдяки цьому вже приблизно на п'ятий день він отримує дружні сходи, а якщо насіння замочувалося перед посадкою — то вже максимум на третій-четвертий день.

Також фахівець назвав сорти кавунів, кабачків та огірків, які буде висаджувати, і пояснив, у чому їх переваги (дивіться на відео).

Нагадаємо, раніше аграрій з Київщини Валерій розповів, як «змусив» знову зеленіти часник після після раптових заморозків.

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