Принц Гаррі не любить омарів? Кулінарне шоу Меган Маркл продовжили на другий сезон

Незважаючи на падіння популярності Меган Маркл у Великобританії та чутки про припинення співробітництва з нею стрімінговиим гігантом Netflix, контракт все-таки було продовжено.

Днями стало відомо, що компанія уклала з Меган Маркл нову угоду, в рамках якої герцогиня випустить ще один сезон свого кулінарного шоу «З любов'ю, Меган» (With Love, Meghan) — про це вона повідомила в інстаграмі.

Судячи з ролика, в новому сезоні до особняка Меган у Монтесіто приїдуть знаменитий шеф-кухар Хосе Андрес, модель Кріссі Тейген, ведуча подкасту Джеймі Керн Ліма та зірка Queer Eye Тан Франс. У тизері 43-річна Маркл разом із гостями ліплять глиняні горщики, печуть печиво, сервірують стіл польовими квітами, а якоїсь миті, вибираючи омарів, герцогиня згадує чоловіка, принца Гаррі: «Знаєте, хто не любить омарів? Мій чоловік».

Netflix представив проект як «уподобаний багатьма» серіал з восьми епізодів, який повертається з «веселим і зворушливим сезоном, повним сміху, відкриттів та яскравих зустрічей зі знаменитими шефами, художниками та друзями». Прем'єра відбудеться 26 серпня.

За даними The Sun, новий контракт оцінюється приблизно в 20 млн доларів, що значно менше попередньої угоди.

Тепер Меган і Гаррі пропонуватимуть свої ідеї, а Netflix вирішуватиме, які з них реалізувати. Крім «З любов'ю, Меган», у планах вже є святковий спецвипуск, знятий у каліфорнійському будинку пари, екранізація роману «Зустріти мене на озері» та документальний короткометражний фільм про дитячий будинок в Уганді. Все це створює продюсерська компанія подружжя Archewell Productions. Крім того, стрімінг вклався у лайфстайл-бренд Меган As Ever.

Зазначимо, що у 2020 році принц Гаррі та Меган Маркл уклали п'ятирічний контракт із Netflix на суму близько 100 млн доларів. Їхнім першим проектом стало документальне шоу «Гаррі і Меган», в якому вони розповіли про життя в королівській родині, важке минуле принца, сварки з родичами та тиск з боку преси. Вихід супроводжувався бурхливими обговореннями та критикою. Наступне шоу Маркл, «З любов'ю, Меган», теж зазнало краху: глядачі лаяли його за «награність» та «неприродність», а великі ЗМІ охрестили проект «вправою в нарцисизмі».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно відома психологиня та письменниця Лара Феррейро запропонувала безпрецедентний погляд на динаміку стосунків між Гаррі та Меган.

Фото: Netflix

