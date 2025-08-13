Ніби дві різні людини: популярна телеведуча вразила світлиною

Популярна телеведуча Соломія Вітвіцька, яка зібралася під вінець, зворушила мережу. На своїй сторінці у соціальному додатку вона виклала дві світлини — одну, зроблену на початку двохтисячних, а іншу — за теперішніх часів.

Ведуча зізналася, що раніше знаходила у себе купу недоліків, а зараз їй здається все було чудово! Світлина, яка була викладена до дня молоді, за словами Соломії, запустила у неї хвилю ностальгії.

«Ось дві київські світлини: одна зроблена на Майдані Незалежності, інша на Контрактовій площі, — підписала світлину Соля. — Між ними… не скажу скільки, але, можливо, два десятиліття. І знаєте, що цікаво? Хтось пише, що виглядаю краще, ніж тоді, а хтось — що мене зовсім не впізнати, а ще цікаво, що тоді знаходила в собі купу недоліків — а нині бачу, що була такою стрункою і милою. Мабуть, час таки іноді працює на нас».

Підписники відреагували на фото телеведучої та зауважили, що червоний колір в одязі Соломія любила завжди.

«Солю, виглядаєш ще краще», — поділилися враженнями.

«Жінка, як вино», — відповіла на це Соломія.

«Красива завжди і пристрасна!» — додали у коментарях. — «У червоному!»

«З віком це не змінилося», — зауважила Вітвіцька.

«Мені ніби дві різні людини, і дві прекрасні», — відреагували на світлини шанувальники.

