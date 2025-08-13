- 20:45 «Ввечері, коли всередині ліхтаря запалюється світло, стається диво», — мисткиня Марія Румілова
- 20:33 У перші місяці вторгнення пішов боронити країну: на Сумщині загинув пластун із Черкас
- 20:09 Відновлюємо справедливість у серці країни, — генпрокурор Руслан Кравченко
- 20:08 Маринований болгарський перець з медом: чудовий варіант закуски
- 19:54 Дівам — «Королева Пентаклів», Левам — «Король Мечів», а Рибам — «Паж Кубків»: Таро-прогноз на 14 серпня
- 19:41 Активізація противника в районі Херсона: експерт розповів, це реальний план чи пропаганда ворога
- 19:34 Україна та союзники узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни, — Зеленський
- 19:17 Люблю цим займатись: відома шеф-кухарка показала, де справжній релакс
- 18:56 Пенсія чи соціальна допомога: яку виплату вигідніше отримувати
- 18:32 Принц Гаррі та Меган Маркл про новий формат співпраці з Netflix: це щось грандіозне
- 18:19 Диктатор блефує: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом та європейськими лідерами
- 18:16 Ніби дві різні людини: популярна телеведуча вразила світлиною
Ніби дві різні людини: популярна телеведуча вразила світлиною
Популярна телеведуча Соломія Вітвіцька, яка зібралася під вінець, зворушила мережу. На своїй сторінці у соціальному додатку вона виклала дві світлини — одну, зроблену на початку двохтисячних, а іншу — за теперішніх часів.
Ведуча зізналася, що раніше знаходила у себе купу недоліків, а зараз їй здається все було чудово! Світлина, яка була викладена до дня молоді, за словами Соломії, запустила у неї хвилю ностальгії.
«Ось дві київські світлини: одна зроблена на Майдані Незалежності, інша на Контрактовій площі, — підписала світлину Соля. — Між ними… не скажу скільки, але, можливо, два десятиліття. І знаєте, що цікаво? Хтось пише, що виглядаю краще, ніж тоді, а хтось — що мене зовсім не впізнати, а ще цікаво, що тоді знаходила в собі купу недоліків — а нині бачу, що була такою стрункою і милою. Мабуть, час таки іноді працює на нас».
Підписники відреагували на фото телеведучої та зауважили, що червоний колір в одязі Соломія любила завжди.
«Солю, виглядаєш ще краще», — поділилися враженнями.
«Жінка, як вино», — відповіла на це Соломія.
«Красива завжди і пристрасна!» — додали у коментарях. — «У червоному!»
«З віком це не змінилося», — зауважила Вітвіцька.
«Мені ніби дві різні людини, і дві прекрасні», — відреагували на світлини шанувальники.
Раніше Віктор Павлік також вразив мережу.
Читайте нас у Facebook