Відома українська телеведуча зібралася під вінець (фото, відео)

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка раніше розповідала про знайомство та стосунки з військовим Олексієм Ситайлом, у День всіх закоханих прийняла пропозицію коханого та погодилася стати його дружиною.

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Про це Соломія розповіла на своїй сторінці у соцмережах, де виклала невелике відео зі своїм обранцем.

А в сторіз вона показала кілька фото, у тому числі й каблучки, яку подарував їй Олексій.

Соломія Вітвіцька виходить заміж за Олексія Ситайла. Фото із соцмереж

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Соломія та Олексій познайомилися через волонтерство. Фото із соцмереж

Друзі та фоловери радо вітали пару з цією важливою подією в їхньому житті.

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До речи, не так давно Соломія розповідала, як Олексій влітку минулого року на Курахівському напрямку самотужки евакуював двох поранених бійців із суміжного підрозділу. Вона викладала відео та писала, що раніше ці кадри не можна було оприлюднювати, аби «не палити локації». Та наразі ця територія вже окупована ворогом…

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«Тоді, коли я вперше переглядала ці кадри, то лише пожартувала, мовляв, „де твій шолом, коханий“. А насправді дуже нервувала, бо розуміла, що там постійно чути вибухи, фпв-дрони, скиди, КАБи, артилерія та міномети… Він врятував поранених хлопців, ризикуючи власним життям», — писала телеведуча.

Раніше телеведуча розповідала, як вона їздила на зустріч із коханим до Краматорська, назвавши його містом любові, куди їдуть, аби побачити своїй найдорожчих людей.

Фото — скріншот

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