Унікальні тактики, якісні кадри та техноновинки: експерт про успішні результати роботи СБУ

Результати роботи Служби безпеки України доводять, що Україна перемагає росію у війні спецслужб і здатна успішно протистояти такому потужному ворогу. Про це пише політолог Олексій Курпас, коментуючи свіже інтерв’ю голови СБУ Василя Малюка.

ВІДЕО ДНЯ

Політолог вважає, що Служба успішно поєднує у своїй роботі дві базові складові — технологічну та агентурну.

«Одна з ключових тез Малюка: Україна має перетворитися на „сталевого дикобраза“, який дасть по зубах росії. Причому держава може вистояти в цій війні завдяки унікальним тактикам, якісним кадрам і технологічним новинкам. І СБУ вже застосовує такий підхід на практиці. Оператори дронів СБУ мають одні з кращих показників ефективності на фронті. Крім того, активно використовуються досягнення штучного інтелекту, роботизовані системи, фпв-комплекси», — пише експерт.

Він наголосив, що важливим аспектом діяльності СБУ є контррозвідка.

РЕКЛАМА

«путін створив план „Диверсійний шум“ і хотів масштабувати теракти в Україні. План повністю провалився завдяки СБУ. Близько 80% (!!!) усіх такого роду злочинів розкриваються на випередження. Малюк першим почав вичищати „авгієві стайні“ УПЦ (МП), які російські спецслужби роками інфільтрували своїми агентами. СБУ перекрила дихання агентам фсб в рясах. Понад 100 підозр, 31 вирок суду і, нарешті, позбавлення українського громадянства громадянина рф Онуфрія, який очолює „московських попів“ в Україні», — написав експерт.

Курпас підкреслює, що Малюк — найефективніший голова СБУ за всю її історію.

«Малюк розповідає багато деталей роботи бойових підрозділів служби. Він заглиблений в цю роботу і на щоденному зв’язку з бойовими побратимами. Він перетворив СБУ на «український Моссад», — додав політолог.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, напередодні вийшло перше за останні півтора року інтерв’ю голови СБУ Василя Малюка. Серед іншого, голова спецслужби розказав подробиці операції «Павутина».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтервʼю відзначив високий рівень операцій, які проводить Третя штурмова бригада.

33

Читайте нас у Facebook