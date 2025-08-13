- 11:57 Окупанти вкрили масованим артилерійським вогнем Чорнобаївку, є загиблі
«Великі молодці. І особисто Андрій Білецький»: голова СБУ Малюк відзначив Третій армійський корпус
Третя штурмова бригада і Третій армійський корпус, до якого вона увійшла, проводять ефективні дроново-штурмові операції. Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк сказав в інтервʼю проєкту «Ми — Україна».
«І от „Тройка“ великі молодці. І особисто Андрій Білецький. Це так, не червоне слівце в його сторону, а от в багатьох планах — і планування і ведення бою, і рекрутинг, і робота з особовим складом, підбір, робота з сім'ями загиблих. Ну він поіменно знає більшість тих хлопців його, які загинули», — заявив голова СБУ.
Він відзначив високий рівень опанування корпусом IT-технологій, застосування асиметричних методів та інженерії.
«У них інженерку „кроти“ риють все, такі шахтарські комплекси, які вгризаються в землю. Тобто дуже-дуже правильний і креативний підхід, це цінують головнокомандувач Сирський і президент України. І, власне, ми це побачили і підтримали, і Андрій Євгенійович має можливість тепер це реалізовувати уже в межах безпосередньо армійського корпусу», — наголосив Василь Малюк.
Він сказав, що сьогодні Третій армійський корпус відповідає за «левову частину» нашого фронту.
Як раніше повідомляв Андрій Білецький, Третій армійський корпус здійснює масштабну оборонну операцію на Борівському і Лиманському напрямках, де стримав наступ трьох російських армій: 20-ої та 25-ої загальновійськових армій та 1-ої танкової армії. Загальна смуга відповідальності корпусу, зі слів командира, — 150 км або одна восьма частина усієї лінії фронту.17
