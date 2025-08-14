- 14:05 Відразу шість планет Сонячної системи вийдуть на «парад» у серпні: коли українці побачать небесне шоу
«Потрібно готуватися вже зараз»: Ігаль Левін про «нереальний рівень інформаційного тиску на Україну»
Військовий експерт Ігаль Левін, який постійно коментує те, що відбувається в Україні, вважає, що росія розгортає нову фазу війни. На його думку, у разі заморожування військових дій, кремль «роздмухуватиме в українцях комплекс неповноцінності» і нав'язуватиме наратив, що українські втрати безглузді, а росія виконала поставлені завдання «сво». Росіяни, як завжди, намагатимуться перетворити свої невдачі та обмежені завоювання на повноцінні успіхи
«Якщо станеться, у будь-якій формі, заморозка, то, крім активної фази підготовки до наступного витку, на Україну також чекає нереальний рівень інформаційного тиску.
Москва робитиме все, щоб побудувати таку картину, що вони нібито й не думали брати Київ і підпорядковувати всю країну, а ті землі, які вони захопили на півдні, — це і був їхній план, якщо не максимум, то точно один з основних і центральних.
Це робитиметься як усередині самої Росії — там уже спущені методички, мовляв, «за Україну й не бралися всерйоз» — так і в Україні, не шкодуючи на це ресурс.
Це робитиметься не з метою цементування, а з метою — у проміжку, до підготовки до наступного витка — щоб українці не відчували, що змогли досягти чогось, що весь попередній етап нібито пройшов для них лише в мінус.
Наче й не було напівоточеного Києва, «Росія у Херсоні назавжди», харківського бліцу тощо.
А якщо й були, то це всі були договірняки та маніпуляції, мовляв, заслуги українських солдатів у цьому немає.
Наприклад, фіни пам'ятають свою війну проти Москви як таку, в якій змогли гідно протистояти радянському тиску і зберегти незалежність.
У Фінляндії пам'ятають цю війну як приклад мужності та стійкості, навіть попри втрату територій, оскільки збережено суверенітет.
А от у СРСР історики звели чимало паперів, щоб зафіксувати в історіографії, що, мовляв, вони тільки хотіли посунути кордон — і не більше.
Або ось інший приклад: Єгипет, будучи побитим у всіх війнах проти Ізраїлю, вважає себе переможцем, оскільки зміг повернути собі Синайський півострів (в обмін на визнання права Ізраїлю на існування і мир з ним).
При цьому те, що єгипетські регулярні частини йшли двома колонами 1948 року вже територією Ізраїлю та його війська, що йшли узбережжям, були за лічені кілометри від Тель-Авіва, — це взагалі викреслюється з історії.
У єгипетському музеї «перемоги» ви про це не прочитаєте.
Мовляв, на ніякий Тель-Авів ми не йшли, нікуди не нападали і взагалі всього цього не було, а от зате була агресія Ізраїлю, і ми, не шкодуючи живота свого, відвоювали собі Синай назад.
Думка про те, що якби Єгипет 1948 року визнав би Ізраїль і одразу уклав би з ним мир, то тоді й не втрачав би Сінай, — з усієї цієї вигаданої історіографії викреслюється на корені.
Росія піде таким самим шляхом — перетворити свої невдачі, недоробки та обмежені завоювання на повноцінні успіхи.
З іншого боку, роздмухати в українцях комплекс неповноцінності, мовляв, нібито ваші втрати безглузді, бо Росія виконала свої завдання, а от ви — ні.
Роз'їдає зсередини все конструктивне комплекс неповноцінності повинен дати адекватно сприймати реальність, проводити роботу з помилками і готуватися до нового витку.
Чи буде заморозка завтра чи через рік (а може, і через три) — готуватися до цього потрібно вже зараз, тому що, як я вже спочатку зазначив, Росія вкине у це колосальний ресурс — уже вкидає", — пише Левін у Facebook.
