росія розгортає нову фазу своєї війни проти України — під прицілом опинилися територіальні центри комплектування.

За словами військовго експерта Ігаля Левіна, йдеться не про окремі випадки, а про цілеспрямовану кампанію з системними ударами.

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«Розкачували іпсошкою — мовляв, ТЦК вороги українців, гірші за росіян. Тепер б’ють по них — як „визволителі“, сподіваючись на злорадство. Але план спрацював „через зад“ — натомість я бачу співчуття і розуміння», — написав експерт.

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Російські федеральні ЗМІ підігрівають цю тактику, голосно заявляючи про атаки: з червоними знаками оклику та риторикою «альо-альо, дивіться всі, ми б’ємо по ТЦК». Така «комбінована операція» поєднує інформаційний терор з реальними військовими ударами.

Військові об'єкти, відкриті для громадськості, перетворились на мішені. ТЦК більше не є безпечним тилом — загроза прилітів стала реальною.

Це — не просто спроба підірвати оборонну структуру України. Це — удар по довірі, по внутрішньому фронту, по людях, які щодня тримають лінію підтримки.

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Раніше «ФАКТИ» повідомяли про те, що атака дронів на ТЦК в Полтаві була добре спланова, але своєї цілі не досягнула.

Ілюстративне фото зі сторінки Запорізької ОВА

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