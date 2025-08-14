Північна Корея постачає росії «рабів»: в яких умовах їх утримують

Тисячі північнокорейців відправляють не лише воювати на боку росії, а й на роботу до рф в умовах, подібних до рабства. На такий крок путін пішов, щоб заповнити величезний дефіцит робочої сили, який загострився через вторгнення в Україну, пише видання BBC.

Журналісти опитали шістьох північнокорейських робітників, які втекли з росії, а також південнокорейських урядовців, дослідників та тих, хто допомагав рятувати робітників. Вони детально розповіли, як чоловіки працюють у «жахливих» умовах і як північнокорейська влада посилює контроль над робітниками, щоб запобігти їхній втечі.

Один із робітників, Джин, розповів BBC, що коли він прилетів у росію, його супроводжував з аеропорту на будівельний майданчик агент служби безпеки Північної Кореї, який наказав йому ні з ким не розмовляти й ні на що не дивитися.

«Зовнішній світ — наш ворог», — сказав йому агент. Джин додав, що його одразу ж відправили на будівництво багатоповерхових будинків, працювати примушували понад 18 годин на добу.

Усі шестеро робітників описували однакові важкі робочі дні — прокидалися о 6 ранку та будували до 2 години ночі наступного дня, маючи лише два вихідних на рік.

«Вранці відмовляли руки, не міг їх розвести, був паралізований після роботи попереднього дня. Деякі люди залишали свою роботу, щоб спати вдень, або засинали стоячи, але наглядачі знаходили їх і били. Це було справді так, ніби ми помирали, — розповіли робітники. - Вночі світло вимикали, і ми працювали у темряві, майже без засобів техніки безпеки».

Втікачі розповіли, що робітники вдень і вночі перебувають на своїх будівельних майданчиках, де за ними спостерігають агенти департаменту державної безпеки Північної Кореї. Вони сплять у брудних, переповнених транспортних контейнерах, в яких кишать комахи, або на підлозі недобудованих багатоквартирних будинків, накривши дверні рами брезентом, щоб не замерзнути.

У минулому десятки тисяч північнокорейців працювали в росії, заробляючи кошти для північнокорейського лідера Кім Чен Ина та його режиму, який страждає від скрутного фінансування. Потім, у 2019 році, ООН заборонила країнам використовувати цих працівників, щоб перекрити фінансування Кіма та зупинити створення ним ядерної зброї. Тобто більшість працівників було відправлено додому.

Але минулого року до росії було відправлено понад 10 000 робітників, а цього року очікується ще більше, за словами представника південнокорейської розвідки, який поспілкувався з BBC на умовах анонімності. Загалом Пхеньян передасть москві понад 50 000 працівників.

Дані російського уряду показують, що у 2024 році до країни в'їхало понад 13 000 північнокорейців, що в 12 разів більше, ніж у попередньому році. Майже 8000 з них в'їхали за студентськими візами. Але, за словами представника розвідки та експертів, це тактика, яку росія використовує для обходу заборони ООН.

У червні сергій шойгу вперше визнав, що 5000 північнокорейців будуть направлені на відбудову Курщини.

Південнокорейський чиновник сказав журналістам, що також дуже ймовірно, що деякі північнокорейці незабаром будуть направлені на відбудову на окупованих росією українських територіях.

«росія зараз страждає від гострої нестачі робочої сили, і північнокорейці пропонують ідеальне рішення. Вони дешеві, працьовиті та не потрапляють у халепу», — сказав Андрій Ланьков, професор Університету Кукмін у Сеулі та відомий експерт з північнокорейсько-російських відносин.

Як тільки чоловіки усвідомлюють реальність важкої роботи, відсутності оплати та своє жахливе рабське становище, вони намагаються втекти.

