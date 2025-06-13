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росія і КНДР шукають приховані способи вербувати військових з Північної Кореї, — аналітики
росія працює над збільшенням кількості північнокорейських трудових мігрантів у країні. Все це для підтримки російської робочої сили та безпосереднього вступу до російської армії. Начальник Головного управління військової розвідки України генерал-лейтенант Кирило Буданов 7 червня повідомив, що секретар Ради безпеки росії сергій шойгу під час свого нещодавнього візиту до Північної Кореї погодився працювати над залученням більшої кількості північнокорейських мігрантів до роботи у рф.
Ця нібито угода є порушенням Резолюції 2397 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, яку підписала росія і яка забороняє Північній Кореї відправляти своїх громадян за кордон на роботу та зобов'язує всі держави-члени ООН вислати всіх північнокорейців, які «отримують дохід» за кордоном, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
У березні 2024 року росія наклала вето на щорічну резолюцію РБ ООН, яка продовжувала повноваження моніторингової групи, що відстежує дотримання санкцій ООН проти Північної Кореї.
Буданов додав, що росія розглядає північнокорейців як заміну мігрантів з Центральної Азії. Йдеться про те, що багато північнокорейських робітників у росії підпишуть військові контракти з Міністерством оборони.
У лютому 2025 року у ISW заявляли, що росія створює можливості для північнокорейських мігрантів поїхати до росії та приєднатися до російської робочої сили або російських збройних сил.
рф та Північна Корея відкрито посилюють свою оборонну співпрацю через договори про взаємну оборону, передачу військових технологій та матеріалів, а також розгортання північнокорейських військ для бойових дій пліч-о-пліч з російськими військами в Курській області.
Країни намагаються використовувати приховані способи створення шляхів, через які північнокорейці можуть бути завербованими до російської армії.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто одягає і озброює бійців КНДР, які воюють проти України.90
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