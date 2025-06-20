Північна Корея хоче направити до росії до 25 тисяч робітників для виготовлення безпілотників

Пхеньян і москва можуть ще більше поглибити свою військову співпрацю. Північна Корея розглядає можливість відряджання до 25 000 робітників до рф для будівництва заводу з виробництва безпілотників. Про це повідомляє японський громадський мовник NHK з посиланням на дипломатичні джерела на Заході та в росії.

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Згідно з повідомленням, робітники мають на меті збільшити виробництво в обмін на навчання експлуатації безпілотників. Завод, розташований у спеціальній економічній зоні Алабуга в центральній російській Республіці Татарстан, вже не раз атакували українські дрони.

Відомо, що там працює завод зі складання безпілотників Shahed, розроблених в Ірані. Нещодавно москва оголосила, що Північна Корея направить 6000 військових інженерів і будівельних військ до Курської області росії. Північнокорейські солдати раніше воювали там разом з російськими військами проти українських бійців ы зазнали великих втрат. Після чого росія і КНДР стали шукати приховані способи вербувати військових з Північної Кореї.

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