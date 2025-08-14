Мені дуже сподобалося: Кеті Перрі відповіла на критику через хот-дог

Кеті Перрі, яка вже деякий час насолоджується спілкуванням із Джастіном Трюдо, прибула у Нью-Йорку у межах свого туру Lifetimes і вийшла на сцену в Медісон-сквер-гарден 11 серпня. 40-річна поп-зірка виступила на заповненому стадіоні та відповіла на негативну критику щодо хот-догу, який вона з'їла на вулиці. Вона щиро розповіла про це і пожартувала: «Вони сказали: „Ні в якому разі! Глутамат натрію, цього не можна робити“. І мені теж було страшно», пише The News.

Перрі пожартувала, що «не говорить про аншлаг на концерті», і додала: «Я говорю про те, що я з'їла хот-дог на вулиці! Я вчора це зробила, і мені це дуже сподобалося. Дайте мені джамбо з цибулею».

Потім співачка зізналась у любові до Нью-Йорка, називаючи його «особливим» і «гарним гарячим безладом».

Перрі сказала: «Я приїхала до Нью-Йорка, і там пахло Нью-Йорком. Ви знаєте, про що я говорю», що викликало сміх у глядачів. «Була пізня ніч. Ми прибули з Філадельфії, і зупинилися на тому ж розі, де цілувалися люди, блювали п'яні. Це був Нью-Йорк! І мені це дуже сподобалося».

Далі вона сказала, що «Нью-Йорк уособлює життя — злети, падіння, проміжки, все, що безладно, все, що прекрасне, і воно точно неідеальне, бо досконалість — це ілюзія».

Співачка зіткнулась з негативною реакцією з моменту співпраці з Dr. Luke над її альбомом «143», після того як його звинуватили у серйозних злочинах. Після цього вона стала жертвою ще більшого тролінгу після свого космічного польоту Blue Origin, який був названий піар-ходом та екологічною небезпекою.

Раніше Кеті Перрі відверто розповіла про творчість після розриву з Орландо Блумом.

