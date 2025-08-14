- 22:05 Команда Ротаня пройшла «Пакш» і битиметься з дворазовим фіналістом Ліги конференцій: відеоогляд матчу
- 22:00 Не хумусом єдиним: ця грецька закуска з баклажанів перевершує очікування
- 21:31 Мені дуже сподобалося: Кеті Перрі відповіла на критику через хот-дог
- 21:02 Ароматичні мішечки з лавандою: їх можна зробити своїми руками
- 20:45 Свічки-«трійці», щедрий стіл і ходіння по калину: що українці робили на Першу Пречисту, 15 серпня, щоб забезпечити здоров’я і благополуччя родини
- 20:41 Замах на власника мережі «Доміно» Антона Шухніна — тривожний сигнал усьому бізнесу України, — ЗМІ
- 20:34 Втратив батьків — став захисником: на Прикарпатті вшанували пам’ять героя, який не переніс важкого поранення
- 20:06 Хрумкі квашені огірки на зиму: вони точно мають бути у вашому погребі
- 19:42 Втрачають швидше, ніж виробляють: у росії похвалилися постачанням нової партії літаків, їх аж два
- 19:31 ДБР завершило розслідування справи Шабуніна: що буде далі
- 19:17 Я пригріла змію: мережу шокувало звернення популярної співачки
- 19:15 «Я не знав, що у вас так»: в KLAN FC розповіли, як складно привозити бійців на кулачні бої в Україну під час війни
Мені дуже сподобалося: Кеті Перрі відповіла на критику через хот-дог
Кеті Перрі, яка вже деякий час насолоджується спілкуванням із Джастіном Трюдо, прибула у Нью-Йорку у межах свого туру Lifetimes і вийшла на сцену в Медісон-сквер-гарден 11 серпня. 40-річна поп-зірка виступила на заповненому стадіоні та відповіла на негативну критику щодо хот-догу, який вона з'їла на вулиці. Вона щиро розповіла про це і пожартувала: «Вони сказали: „Ні в якому разі! Глутамат натрію, цього не можна робити“. І мені теж було страшно», пише The News.
Перрі пожартувала, що «не говорить про аншлаг на концерті», і додала: «Я говорю про те, що я з'їла хот-дог на вулиці! Я вчора це зробила, і мені це дуже сподобалося. Дайте мені джамбо з цибулею».
Потім співачка зізналась у любові до Нью-Йорка, називаючи його «особливим» і «гарним гарячим безладом».
Перрі сказала: «Я приїхала до Нью-Йорка, і там пахло Нью-Йорком. Ви знаєте, про що я говорю», що викликало сміх у глядачів. «Була пізня ніч. Ми прибули з Філадельфії, і зупинилися на тому ж розі, де цілувалися люди, блювали п'яні. Це був Нью-Йорк! І мені це дуже сподобалося».
Далі вона сказала, що «Нью-Йорк уособлює життя — злети, падіння, проміжки, все, що безладно, все, що прекрасне, і воно точно неідеальне, бо досконалість — це ілюзія».
Співачка зіткнулась з негативною реакцією з моменту співпраці з Dr. Luke над її альбомом «143», після того як його звинуватили у серйозних злочинах. Після цього вона стала жертвою ще більшого тролінгу після свого космічного польоту Blue Origin, який був названий піар-ходом та екологічною небезпекою.
Раніше Кеті Перрі відверто розповіла про творчість після розриву з Орландо Блумом.33
Читайте нас у Facebook