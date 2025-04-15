Лише жінки: Кеті Перрі злітала в космос на ракеті New Shepard

Американська співачка Кеті Перрі та ведуча CBS Mornings Ґейл Кінґ були одними з шести пасажирів, які вирушили на межі космосу виключно жіночою командою завдяки космічному бізнесу Джеффа Безоса. Ракета New Shepard компанії Blue Origin злетіла в космос після старту з космодрому компанії в Західному Техасі о 9:30 ранку за східним часом у понеділок, 14 квітня, пише variety.com.

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За 8 хвилин польоту ракета пройшла майже 100 кілометрів в атмосферу, повз лінію Кармана, яка, згідно з Blue Origin, є «міжнародно визнаною межею космосу».

Blue Origin обіцяла пасажирам, що ця мандрівка надасть можливість відчути «кілька хвилин невагомості та спостерігати види Землі, які змінюють життя». Модуль з астронавтами на трьох парашутах приземлився через кілька хвилин після ракети.

Ракета New Shepard працює автономно, без пілота. До Перрі та Кінґ приєдналися наречена Безоса, журналістка Лорен Санчес, інженер та ветеранка NASA Айша Боу, активістка та науковиця Аманда Нгуєн та кінопродюсерка Керіанн Флінн. Запуск покликаний був привернути увагу до жінок в аеронавтиці.

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«Я маю співати в космосі», — написала Перрі напередодні в інстаграмі.

Але коли її запитали про це висловлювання, Кеті відповіла: «Це буде не про мене, це буде про цю прекрасну Землю. Я думаю, що згори ми подумаємо: «Боже мій, ми повинні захистити нашу матір».

Перрі справді співала під час польоту. Хоча під час трансляції було незрозуміло, що саме вона співала, пізніше Кінґ розповіла в інтерв’ю, що це була «What a Wonderful World».

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Телевізійний репортаж показував людей на землі, які раділи, коли ракета злетіла та набрала висоту. Через кілька хвилин вона подолала звуковий бар'єр і увійшла в атмосферу. Чутно було, як астронавти дивувались, побачивши Місяць.

Безос, засновник і голова компанії Amazon, першим привітав астронавтів після приземлення; він відімкнув люк гайковим ключем і привітав Лорен Санчес. Наступною з капсули вийшла Перрі, вона стала на коліна й поцілувала землю.

Серйозність події продемонстрував коментар одного з дикторів, який після приземлення жінок сказав: «Дійсно дивно, що всі ці люди на землі протягом останніх кількох хвилин дивилися в небо — і ніхто не дивився у свій телефон».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чим відрізняються космічні кораблі британського мільярдера сера Річарда Бренсона та американського мільярдера Джеффа Безоса.

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Фото: instagram.com/katyperry

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