- 11:32 Допомога є — можна не працювати: у ФРН закликають скасувати всі виплати для біженців з України
- 11:29 У Сергія Притули народилася четверта дитина: як назвали малюка
- 10:59 Дощі накриють Україну, але їх зупинить молодий антициклон: що потрібно знати про погоду на тижні 4−10 серпня
- 10:11 Розстріляв із травмату і став добивати: у Харкові напали на ветерана з інвалідністю (відео 18+)
- 09:54 Де і коли дивитися онлайн «Динамо» — «Пафос» у відборі Ліги чемпіонів: кому віддають перевагу букмекери
- 09:24 Дрони атакували важливу залізничну станцію у Волгоградській області росії
- 08:43 Удари по Дніпропетровщині та прильоти в Одесі: минула ніч в Україні знову була неспокійною
- 08:18 Ракам знадобиться усамітнення, а Водоліям потрібно не боятися вийти із зони комфорту: гороскоп на 4 серпня
- 03.08 22:28 Чи варто купувати літню сукню наприкінці літа: треба врахувати деякі нюанси
- 03.08 22:19 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 серпня: результати та відеоогляди матчів
- 03.08 22:02 Літній чай, як у дорогому ресторані: рецепт відомої кулінарки
- 03.08 21:33 Неочікувано: Кеті Перрі та Джастін Трюдо «насолоджуються» знайомством один з одним
Неочікувано: Кеті Перрі та Джастін Трюдо «насолоджуються» знайомством один з одним
Колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та зіркова співачка Кеті Перрі, яка нещодавно розійшлася з Орландо Блумом, можуть здатися несподіваною парою, але вони вже деякий час спілкуються та «насолоджуються» знайомством. 40-річна артистка та 53-річний політик були помічені за вечерею в Монреалі, Канада, і інсайдери розповіли виданню The News, що вони були на побаченні.
«Джастін завжди любить приємну компанію, а Кеті — це той тип жінки, яка справді привернула його увагу, — розповіло джерело, яке працювало з політиком. — Джастін вже деякий час самотній і йому сподобалося бути з Кеті. Йому подобається її особистість, і вони двоє людей, яким справді подобається спілкуватися на різні теми, і вони дуже добре ладнають, оскільки дуже скоро знову побачаться».
Повідомляється, що пара планує побачитися наступного разу в США.
«Що станеться, те станеться. Він самотній чоловік, тому готовий почати щось нове з жінкою після кількох важких моментів після розлучення з дружиною», — поділився інший інсайдер.
Говорячи про те, чому пара приваблює одне одного, інсайдер продовжив: «Він відчуває, що розмова з нею та знайомство з нею дуже освіжають, як ковток свіжого повітря в його житті. Він людина, яка з розумінням поставилася до її нещодавнього розлучення з Орландо Блумом. Він не з тих хлопців, які квапляться, і, здається, їй це дуже подобається. Це джентльменська манера поведінки. Джастін не соромиться свого романтичного життя, і він запросив її на побачення, і він був дуже, дуже радий цьому і постійно говорив про це останні кілька днів».
Раніше повідомлялося, що Кейт Мосс влаштувала «оголену зйомку» під час відпустки на Ібіці.367
Читайте нас у Facebook
Терези — «Імператриця», Овен — «Туз Жезлів», а Стрільцям — «Колісниця»: Таро-прогноз та поради карт на 04 серпня