Неочікувано: Кеті Перрі та Джастін Трюдо «насолоджуються» знайомством один з одним

Колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та зіркова співачка Кеті Перрі, яка нещодавно розійшлася з Орландо Блумом, можуть здатися несподіваною парою, але вони вже деякий час спілкуються та «насолоджуються» знайомством. 40-річна артистка та 53-річний політик були помічені за вечерею в Монреалі, Канада, і інсайдери розповіли виданню The News, що вони були на побаченні.

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«Джастін завжди любить приємну компанію, а Кеті — це той тип жінки, яка справді привернула його увагу, — розповіло джерело, яке працювало з політиком. — Джастін вже деякий час самотній і йому сподобалося бути з Кеті. Йому подобається її особистість, і вони двоє людей, яким справді подобається спілкуватися на різні теми, і вони дуже добре ладнають, оскільки дуже скоро знову побачаться».

Повідомляється, що пара планує побачитися наступного разу в США.

«Що станеться, те станеться. Він самотній чоловік, тому готовий почати щось нове з жінкою після кількох важких моментів після розлучення з дружиною», — поділився інший інсайдер.

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Говорячи про те, чому пара приваблює одне одного, інсайдер продовжив: «Він відчуває, що розмова з нею та знайомство з нею дуже освіжають, як ковток свіжого повітря в його житті. Він людина, яка з розумінням поставилася до її нещодавнього розлучення з Орландо Блумом. Він не з тих хлопців, які квапляться, і, здається, їй це дуже подобається. Це джентльменська манера поведінки. Джастін не соромиться свого романтичного життя, і він запросив її на побачення, і він був дуже, дуже радий цьому і постійно говорив про це останні кілька днів».

Раніше повідомлялося, що Кейт Мосс влаштувала «оголену зйомку» під час відпустки на Ібіці.

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