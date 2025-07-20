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Кеті Перрі відверто розповіла про творчість після розриву з Орландо Блумом
40-річна співачка та авторка пісень Кеті Перрі, яка нещодано провела відпустку разом з колишнім, зіркою Голлівуду Орландо Блумом, під час шоу в Kia Forum в Інглвуді, Каліфорнія, розкрила деякі деталі творчості, пов'язоної з особистим життям, пише The News.
Співачка дозволила шанувальникам проголосувати за пісні в її виконанні в сегменті шоу «Вибери свою власну пригоду». Під час виконання пісні Not Like the Movies Перрі розповіла, що написала її у 20 років після свого першого розлучення. Вона також з гумором попередила, що «намагатиметься зберігати самовладання, коли співатиме її за тиждень до місячних».
Тур співачки, який отримав назву Lifetime Tour, — це свято її музики. В інтерв'ю журналу People вона натякнула, що тур включатиме «святкування багатьох пісень, які люди знають», а також нову музику та глибокі пісні.
«Я познайомлю людей з кількома новими піснями, і я називаю це Lifetime Tour, тому що я святкую все життя пісень до цього часу», — сказала вона.
Тур Кеті Перрі мав величезний успіх. В Китаї були розпродані всі квитки на шоу, включно з додатковими датами, щоб задовольнити попит шанувальників.
Тим часом Орландо Блум поділився, що починає новий етап у своєму житті після розриву з Кеті Перрі.
Фото: Getty Images152
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