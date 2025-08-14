- 16:57 Нацбанк, «Ощадбанк» і «Укрексімбанк» можуть арештувати активи Миколи Лагуна через Лондонський суд, — ЗМІ
- 16:56 Петрожицька не переживе: мережа відреагувала на новину від Полякової
- 16:42 Встигнути все: помічники, які рятують батьків з початком навчального року
- 16:23 Північна Корея постачає росії «рабів»: в яких умовах їх утримують
- 16:07 Розслідував корупцію в «Укрзалізниці», а потім перейшов туди працювати: Олег Постернак про конфлікт інтересів ексдетектива НАБУ
- 16:00 «Це несмак і цинізм»: Валентин Гладких дорікає Петру Порошенку за піджак Canali на зустрічі з військовими
- 15:56 Планують підняти зарплатню до 450 тисяч грн на місяць. Не військовим, а чиновникам: скандал у ВР через зміни у держбюджеті
- 15:31 Без Києва — жодної угоди: віцепрезидент США окреслив червоні лінії для кремля
- 15:28 Понад десять років у неволі: Україна повернула ще 84 бранців
- 15:11 Помідори, мариновані шматочками: яскравий смак літа взимку
- 15:00 Вибили двері, порізали шини й побили людей: очевидці про силове захоплення держпідприємства «Проскурівка»
- 14:51 Так і не навчилася: Наталія Могилевська переспівала свій старий хіт
«Це несмак і цинізм»: Валентин Гладких дорікає Петру Порошенку за піджак Canali на зустрічі з військовими
Лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко на четвертий рік війни продовжує шокувати розкішним стилем життя, з'являючись перед військовими в наддорогому одязі. Про це у своєму пості в Facebook написав політичний експерт Валентин Гладких.
«Головний політичний модник країни с позивним Петро „Лакшері“ Порошенко на четвертий рік війни ніяк не може відмовити собі у розкоші. Демонструє він цю розкіш не кому-небудь, а військовим — хлопцям, які зранку простояли на спеці, щоб виряджений „сивочолий“ на їхньому фоні записав піарний пост. Він вирядився на фотосесію з військовими у піджак Canali за майже 75 тис. грн», — пише Гладких.
Експерт підкреслив недоречність наддорогого вбрання політика перед військовими та волонтерами, особливо у війну.
«Звісно, в Петра Олексійовича на всі ці лахи є гроші. Він лише за війну збагатився у 20 разів більше, ніж заробляв до війни, й став одним з найбагатших в країні. Тут питання в недоречності такого одягу, особливо, коли зустрічаєшся з військовими чи волонтерами. Вони менше всього потребують, щоб ряжені політики дефілювали перед ними у багатотисячному вбранні. Це дико — хизуватися багатством, коли країна — у війні. Та й у цивілізованих державах великі гроші мовчать. Це лише аборигени рядяться в усі буси, пір’я та бісер, щоб привернути увагу до свого статусу», — вважає Валентин Гладких. Він згадує й інші приклади «несмаку та безтактовності» політика.
«Чого тільки вартує вихідка із різдвяною фотосесією Порошенка на фоні дронів у сорочці Loro Piano за $ 4300 (180 тис. грн). Тоді партія FPV, на яку донатили українці, не їхала до військових, бо тижнями чекала на складі, поки Петро Олексійович запише ролик», — зазначає Гладких і дорікає Порошенку подвійними стандартами. Зокрема політолог пише, що поки політик демонструє розкішний спосіб життя, його благодійні фонди збирають донати від українців — і, за словами Гладких, «прокручують» ці кошти під відсотки. Усе це, як вважає політолог, для фінансування подарунків сину-ухилянту в Лондоні чи відпочинку депутатів за кордоном.116
