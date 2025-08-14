«Це несмак і цинізм»: Валентин Гладких дорікає Петру Порошенку за піджак Canali на зустрічі з військовими

Лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко на четвертий рік війни продовжує шокувати розкішним стилем життя, з'являючись перед військовими в наддорогому одязі. Про це у своєму пості в Facebook написав політичний експерт Валентин Гладких.

ВІДЕО ДНЯ

«Головний політичний модник країни с позивним Петро „Лакшері“ Порошенко на четвертий рік війни ніяк не може відмовити собі у розкоші. Демонструє він цю розкіш не кому-небудь, а військовим — хлопцям, які зранку простояли на спеці, щоб виряджений „сивочолий“ на їхньому фоні записав піарний пост. Він вирядився на фотосесію з військовими у піджак Canali за майже 75 тис. грн», — пише Гладких.

Експерт підкреслив недоречність наддорогого вбрання політика перед військовими та волонтерами, особливо у війну.

РЕКЛАМА

«Звісно, в Петра Олексійовича на всі ці лахи є гроші. Він лише за війну збагатився у 20 разів більше, ніж заробляв до війни, й став одним з найбагатших в країні. Тут питання в недоречності такого одягу, особливо, коли зустрічаєшся з військовими чи волонтерами. Вони менше всього потребують, щоб ряжені політики дефілювали перед ними у багатотисячному вбранні. Це дико — хизуватися багатством, коли країна — у війні. Та й у цивілізованих державах великі гроші мовчать. Це лише аборигени рядяться в усі буси, пір’я та бісер, щоб привернути увагу до свого статусу», — вважає Валентин Гладких. Він згадує й інші приклади «несмаку та безтактовності» політика.

«Чого тільки вартує вихідка із різдвяною фотосесією Порошенка на фоні дронів у сорочці Loro Piano за $ 4300 (180 тис. грн). Тоді партія FPV, на яку донатили українці, не їхала до військових, бо тижнями чекала на складі, поки Петро Олексійович запише ролик», — зазначає Гладких і дорікає Порошенку подвійними стандартами. Зокрема політолог пише, що поки політик демонструє розкішний спосіб життя, його благодійні фонди збирають донати від українців — і, за словами Гладких, «прокручують» ці кошти під відсотки. Усе це, як вважає політолог, для фінансування подарунків сину-ухилянту в Лондоні чи відпочинку депутатів за кордоном.

РЕКЛАМА

116

Читайте нас у Facebook