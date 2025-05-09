Олексія Порошенка підозрюють у несплаті військового збору та інших податків на суму понад 770 млн грн, — ЗМІ

Старший син нардепа Петра Порошенка Олексій протягом 2023−2024 років не сплачував військовий збір та податки на доходи фізичних осіб з діяльності його закордонних фірм, чим наніс збитків державному бюджету близько 770 млн грн. Про це повідомляє «Закон і Бізнес».

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За даними видання, фахівці з оподаткування проаналізували інформацію щодо Олексія Порошенка та виявили відсутність податкових сплат до державного бюджету за останні два роки.

«Згідно із чинним законодавством, фізична особа — резидент України, яка отримує доходи за кордоном, зобов’язана сплачувати податки та військовий збір. Упродовж 2023—2024 років син колишнього президента Петра Порошенка — Олексій не сплатив жодної копійки військового збору та податку з доходів фізосіб», — пише «Закон і Бізнес».

В матеріалі йдеться про те, що міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування не врегульовують питання про стягнення військового збору взагалі.

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«Це означає, що навіть за умови сплати податку на доходи в країні перебування без необхідності погашення різниці, резидент України має сплачувати, починаючи з 2014 року, 1,5%, а з 1.01.2025 — 5% військового збору від суми коштів, отриманих за кордоном», — зазначає видання.

Як пише «Закон і Бізнес», «Олексій Порошенко є бенефіціаром нідерландської компанії Central European Investments B.V., якій у 2023 році українські підприємства перерахували близько 4 млрд грн дивідендів. Ці кошти, ймовірно, були отримані ним як дохід. В такому випадку збиток державного бюджету від несплати податків за 2023 рік становить близько 770 млн грн».

За даними видання, молодший Порошенко пов’язаний із низкою компаній у Сінгапурі, Австрії, Люксембурзі, Литві, Кіпрі та Нідерландах, що, на думку експертів, може вказувати на додаткові джерела іноземних доходів. У випадку сплати податку за кордоном, платник мав би надати в Україну довідку від податкової установи відповідної юрисдикції. За даними «Закону і Бізнесу», така довідка подана не була.

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В матеріалі видання зазначається, що відсутність військового збору з іноземних доходів, які могли б бути спрямовані на фінансування Збройних сил України, потребує реакції з боку українських контролюючих органів та запитів до їхніх закордонних колег.

Як повідомляли ЗМІ раніше, у народного депутата Порошенка були змушені визнати його військовозобов’язаного сина Олексія ухилянтом, фактично підтвердивши порушення ним закону про мобілізацію.

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