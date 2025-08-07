41.19 / 41.72 48.04 / 48.74
Військовий дорікнув Порошенку та його депутатам за масовий виїзд за кордон на відпочинок

14:57 7 серпня 2025
Петро Порошенко

Народні депутати фракції «Євросолідарність» під приводом відряджень та оздоровлення масово виїхали на пляжі європейських курортів, поки військові стримують агресора. При цьому нардепи імітують діяльність в соцмережах, спекулюючи на темі війни, щоб їх відсутність в країні не помітили, написав ветеран російсько-української війни Олексій «Сталкер».

«Поки українські військові стримують штурми посадок, депутати Порошенка атакують європейські пляжі та столиці. Хтось — під виглядом відрядження, а хтось, як Петро Порошенко разом з дружиною, — під виглядом оздоровлення. Вони мають свої улюблені курорти: Ніцца, Кап-Ферра, Монако, Італія, Іспанія», — написав ветеран.

За його інформацією, лідер партії «Євросолідарність» та олігарх Петро Порошенко поїхав з дружиною Мариною до Лондона.

«Сивочолий гетьман разом з Мариною Порошенко полетіли до Лондона. Привід — оздоровлення та лікування. А реально — відпочити з дітьми, які переховуються там від мобілізації та переписати ще трохи грошей на сина. Нагадаю, минулої зустрічі Порошенко, рятуючись від санкцій, подарував сину Олексію 1 млн доларів готівкою. З Лондона Порошенки полетять на свою віллу в Іспанії — до кумів-свинарчуків, які живуть по сусідству», — написав «Сталкер».

Ще частина фракції «Євросолідарності», за словами військового, також вже перетнула кордон, а інші якраз покидають країну.

«Взятий на хабарі у 50 тис. доларів нардеп Порошенка Сергій Алєксєєв другого серпня виїхав на „Мерседесі“ з країни зустрічати морський світанок. Цього ж дня в напрямку релаксу виїхав кум та партнер розшукуваного за державну зраду Володимира Сівковича Микола Княжицький. Його колега по фракції Михайло Бондар теж славиться тим, що любить їздити. Але так „літає“, що є абсолютним рекордсменом Ради з непогашених штрафів за порушення ПДР — аж 397 (!). За день до цього, першого серпня, виїхав і ексрегіонал Олексій Гончаренко. До речі, останній за все минуле літо лише тиждень був у країні. Весь інший час він провів на пляжах та курортах Італії та Туреччини», — написав військовий.

«Сталкер» дорікнув депутатам в тому, що вони лише імітують бурну робочу діяльність, щоб їх відсутність не помітили: «з пляжів Монако пишуть пости про необхідність посилити підтримку військових, провести реформи і таке інше».

«Примітно, що ЗМІ кожен рік показують лакшері відпочинок цих обранців у війну, але ті не роблять жодних висновків і вперто продовжують жирувати. До речі, пам’ятаєте скандал навколо депутатів Порошенка, яких замість конференції з відновлення України зловили на лакшері курорті Мальдівів у коштовностях на понад 10 млн? Жодного з них не позбавили мандатів. Бо якщо Порошенку можна, то чому їм — ні?» — резюмував ветеран.

Як повідомлялося, фракція «Європейської солідарності» збагатилася у війну більше, ніж всі інші депутати Верховної Ради разом. Так, 27 депутатів фракції Порошенка за три роки заробили у понад 2,2 рази більше, ніж 235 депутатів «Слуги народу». А статки Петра Порошенка за роки широкомасштабної війни збільшились майже до 1,5 млрд доларів. Лідер «Євросолідарності» з 15 позиції найзаможніших підприємців протягом війни увійшов у першу трійку найбагатших олігархів України.

