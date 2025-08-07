Військовий дорікнув Порошенку та його депутатам за масовий виїзд за кордон на відпочинок

Народні депутати фракції «Євросолідарність» під приводом відряджень та оздоровлення масово виїхали на пляжі європейських курортів, поки військові стримують агресора. При цьому нардепи імітують діяльність в соцмережах, спекулюючи на темі війни, щоб їх відсутність в країні не помітили, написав ветеран російсько-української війни Олексій «Сталкер».

ВІДЕО ДНЯ

«Поки українські військові стримують штурми посадок, депутати Порошенка атакують європейські пляжі та столиці. Хтось — під виглядом відрядження, а хтось, як Петро Порошенко разом з дружиною, — під виглядом оздоровлення. Вони мають свої улюблені курорти: Ніцца, Кап-Ферра, Монако, Італія, Іспанія», — написав ветеран.

За його інформацією, лідер партії «Євросолідарність» та олігарх Петро Порошенко поїхав з дружиною Мариною до Лондона.

«Сивочолий гетьман разом з Мариною Порошенко полетіли до Лондона. Привід — оздоровлення та лікування. А реально — відпочити з дітьми, які переховуються там від мобілізації та переписати ще трохи грошей на сина. Нагадаю, минулої зустрічі Порошенко, рятуючись від санкцій, подарував сину Олексію 1 млн доларів готівкою. З Лондона Порошенки полетять на свою віллу в Іспанії — до кумів-свинарчуків, які живуть по сусідству», — написав «Сталкер».

РЕКЛАМА

Ще частина фракції «Євросолідарності», за словами військового, також вже перетнула кордон, а інші якраз покидають країну.

«Взятий на хабарі у 50 тис. доларів нардеп Порошенка Сергій Алєксєєв другого серпня виїхав на „Мерседесі“ з країни зустрічати морський світанок. Цього ж дня в напрямку релаксу виїхав кум та партнер розшукуваного за державну зраду Володимира Сівковича Микола Княжицький. Його колега по фракції Михайло Бондар теж славиться тим, що любить їздити. Але так „літає“, що є абсолютним рекордсменом Ради з непогашених штрафів за порушення ПДР — аж 397 (!). За день до цього, першого серпня, виїхав і ексрегіонал Олексій Гончаренко. До речі, останній за все минуле літо лише тиждень був у країні. Весь інший час він провів на пляжах та курортах Італії та Туреччини», — написав військовий.

«Сталкер» дорікнув депутатам в тому, що вони лише імітують бурну робочу діяльність, щоб їх відсутність не помітили: «з пляжів Монако пишуть пости про необхідність посилити підтримку військових, провести реформи і таке інше».

РЕКЛАМА

«Примітно, що ЗМІ кожен рік показують лакшері відпочинок цих обранців у війну, але ті не роблять жодних висновків і вперто продовжують жирувати. До речі, пам’ятаєте скандал навколо депутатів Порошенка, яких замість конференції з відновлення України зловили на лакшері курорті Мальдівів у коштовностях на понад 10 млн? Жодного з них не позбавили мандатів. Бо якщо Порошенку можна, то чому їм — ні?» — резюмував ветеран.

Як повідомлялося, фракція «Європейської солідарності» збагатилася у війну більше, ніж всі інші депутати Верховної Ради разом. Так, 27 депутатів фракції Порошенка за три роки заробили у понад 2,2 рази більше, ніж 235 депутатів «Слуги народу». А статки Петра Порошенка за роки широкомасштабної війни збільшились майже до 1,5 млрд доларів. Лідер «Євросолідарності» з 15 позиції найзаможніших підприємців протягом війни увійшов у першу трійку найбагатших олігархів України.

96

Читайте нас у Facebook