- 09:57 Завдали збитки державі на 10 млн грн: генпрокурор оголосив про 19 підозр в Чернівецькій області
- 09:46 Бюджетно, екологічно, ефективно: лайфгаки з содою для дому та краси
- 09:44 «Динамо» отримало останнього суперника на шляху до основного раунду єврокубків
- 09:25 Більше ніж 90 шахедів і ракети: нічна атака накрила Харківщину і Чернігівщину, в Сумах палає АЗС
- 09:05 Пенсіонерів дозволили «призивати» в «Армію відновлення»: скільки обіцяють платити
- 08:41 Україна атакує глибоко в тилу: ЗСУ вдарили по російському порту, збили Су-30СМ і вдарили по Єнакієвому
- 08:16 Фінансовий успіх Овнів, цікава пропозиція Козерогам та несподіванка для Риб: гороскоп на 15 серпня
- 07:11 Невідомі дрони атакували російське місто Сизрань: у районі НПЗ почалася пожежа
- 06:13 «Більша частина життя позаду»: 50-річний Леонардо Ді Капріо прокоментував свій вік
- 00:12 «Шахтар» без вилучених футболіста та тренера прикро поступився у серії пенальті «Панатинаїкосу»: відеоогляд матчу
- 14.08 22:05 Команда Ротаня пройшла «Пакш» і битиметься з дворазовим фіналістом Ліги конференцій: відеоогляд матчу
- 14.08 22:00 Не хумусом єдиним: ця грецька закуска з баклажанів перевершує очікування
Україна атакує глибоко в тилу: ЗСУ вдарили по російському порту, збили Су-30СМ і вдарили по Єнакієвому
У ніч проти 15 серпня в росії вибухи лунали не лише в Самарській області, де наразі палає НПЗ у Сизрані, але й в інших регіонах.
Так, за даними Генштабу ЗСУ, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту «Оля» в Астраханській області росії.
«Цей об’єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. За наявною інформацією, було уражено судно „Порт Оля 4“, завантажене комплектуючими до БпЛА типу „Shahed“ та боєприпасами з Ірану», — зазначили в Генштабі та додали, що результати ураження наразі уточнюються.
Також була підтверджена інформація про мінус ще один літак у ворога. Так, напередодні у ВМС ЗСУ повідомляли, що було отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.
«Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин. На даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено», — повідомляли 14 серпня у Військово-морських силах ЗСУ.
Втім, вже у ранковому зведенні Генштабу в інфографіці з'явилося й офіційне підтвердження цієї інформації.
Було гучно й на тимчасово окупованій території Донецької області — про атаку БпЛА повідомляли пабліки Єнакієва. Так, в мережу виклали кадри з пожежою в районі Фільтровальної, де палала заправка.
Нагадаємо, що напередодні українські дрони-камікадзе вже вкотре атакували нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка», на території якого виникла масштабна пожежа.
Фото з відкритих джерел98
Близнюкам — «Паж мечів» та пильність, Терезам — «Правосуддя» та перевірка на чесність: Таро-прогноз на 15 серпня