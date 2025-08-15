Україна атакує глибоко в тилу: ЗСУ вдарили по російському порту, збили Су-30СМ і вдарили по Єнакієвому

У ніч проти 15 серпня в росії вибухи лунали не лише в Самарській області, де наразі палає НПЗ у Сизрані, але й в інших регіонах.

Так, за даними Генштабу ЗСУ, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту «Оля» в Астраханській області росії.

«Цей об’єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. За наявною інформацією, було уражено судно „Порт Оля 4“, завантажене комплектуючими до БпЛА типу „Shahed“ та боєприпасами з Ірану», — зазначили в Генштабі та додали, що результати ураження наразі уточнюються.

Також була підтверджена інформація про мінус ще один літак у ворога. Так, напередодні у ВМС ЗСУ повідомляли, що було отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.

«Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин. На даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено», — повідомляли 14 серпня у Військово-морських силах ЗСУ.

Втім, вже у ранковому зведенні Генштабу в інфографіці з'явилося й офіційне підтвердження цієї інформації.

Було гучно й на тимчасово окупованій території Донецької області — про атаку БпЛА повідомляли пабліки Єнакієва. Так, в мережу виклали кадри з пожежою в районі Фільтровальної, де палала заправка.

Нагадаємо, що напередодні українські дрони-камікадзе вже вкотре атакували нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка», на території якого виникла масштабна пожежа.

