- 07:11 Невідомі дрони атакували російське місто Сизрань: у районі НПЗ почалася пожежа
- 06:13 «Більша частина життя позаду»: 50-річний Леонардо Ді Капріо прокоментував свій вік
- 00:12 «Шахтар» без вилучених футболіста та тренера прикро поступився у серії пенальті «Панатинаїкосу»: відеоогляд матчу
- 14.08 22:05 Команда Ротаня пройшла «Пакш» і битиметься з дворазовим фіналістом Ліги конференцій: відеоогляд матчу
- 14.08 22:00 Не хумусом єдиним: ця грецька закуска з баклажанів перевершує очікування
- 14.08 21:31 Мені дуже сподобалося: Кеті Перрі відповіла на критику через хот-дог
- 14.08 21:02 Ароматичні мішечки з лавандою: їх можна зробити своїми руками
- 14.08 20:45 Свічки-«трійці», щедрий стіл і ходіння по калину: що українці робили на Першу Пречисту, 15 серпня, щоб забезпечити здоров’я і благополуччя родини
- 14.08 20:41 Замах на власника мережі «Доміно» Антона Шухніна — тривожний сигнал усьому бізнесу України, — ЗМІ
- 14.08 20:34 Втратив батьків — став захисником: на Прикарпатті вшанували пам’ять героя, який не переніс важкого поранення
- 14.08 20:06 Хрумкі квашені огірки на зиму: вони точно мають бути у вашому погребі
- 14.08 19:42 Втрачають швидше, ніж виробляють: у росії похвалилися постачанням нової партії літаків, їх аж два
Невідомі дрони атакували російське місто Сизрань: у районі НПЗ почалася пожежа
Зранку в п'ятницю, 15 серпня, в місті Сизрані Самарської області росії прогриміли вибухи. Місцеві жителі поскаржилися на атаку невідомих дронів по НПЗ.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Так, за даними Mash, починаючи з 4 години ранку в Сизрані було чутно близько 10 вибухів. Стверджується, що місто атакували невідомі дрони.
Крім того, ще одному каналу, SHOT очевидці розповіли, що прокинулися від гучних звуків вибухів на початку п'ятої ранку.
«На даний момент наслідків на землі не помічено, офіційної інформації про атаку поки не було», — говориться в повідомленні.
Паралельно низка інших російських медіа стверджували про роботу ППО і знищення кількох дронів.
Однак у соцмережах уже почали з'являтися кадри, на яких видно кілька пожеж. Як стверджується, невідомі дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ), після чого в районі об'єкта почалася пожежа.
Офіційних підтверджень або спростувань наразі не було.
Зазначимо, що останнім часом росіяни регулярно скаржаться на атаки невідомих дронів, після чого в різних містах росії виникають пожежі на НПЗ, підприємствах або військових об'єктах. Наприклад, вчора дрони масово атакували Волгоградську область РФ. У самому обласному центрі в результаті «падіння уламків» виникла пожежа на НПЗ.8
Читайте нас у Facebook
Терезам варто зайнятися пошуком балансу у всьому, а Рибам — уникати зайвої метушні: гороскоп на 14 серпня