Світ

Невідомі дрони атакували російське місто Сизрань: у районі НПЗ почалася пожежа

7:11 15 серпня 2025
Сизрань у вогні

Зранку в п'ятницю, 15 серпня, в місті Сизрані Самарської області росії прогриміли вибухи. Місцеві жителі поскаржилися на атаку невідомих дронів по НПЗ.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Так, за даними Mash, починаючи з 4 години ранку в Сизрані було чутно близько 10 вибухів. Стверджується, що місто атакували невідомі дрони.

Крім того, ще одному каналу, SHOT очевидці розповіли, що прокинулися від гучних звуків вибухів на початку п'ятої ранку.

«На даний момент наслідків на землі не помічено, офіційної інформації про атаку поки не було», — говориться в повідомленні.

Паралельно низка інших російських медіа стверджували про роботу ППО і знищення кількох дронів.

Однак у соцмережах уже почали з'являтися кадри, на яких видно кілька пожеж. Як стверджується, невідомі дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ), після чого в районі об'єкта почалася пожежа.

Офіційних підтверджень або спростувань наразі не було.

Зазначимо, що останнім часом росіяни регулярно скаржаться на атаки невідомих дронів, після чого в різних містах росії виникають пожежі на НПЗ, підприємствах або військових об'єктах. Наприклад, вчора дрони масово атакували Волгоградську область РФ. У самому обласному центрі в результаті «падіння уламків» виникла пожежа на НПЗ.

