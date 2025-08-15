- 09:57 Завдали збитки державі на 10 млн грн: генпрокурор оголосив про 19 підозр в Чернівецькій області
- 09:46 Бюджетно, екологічно, ефективно: лайфгаки з содою для дому та краси
- 09:44 «Динамо» отримало останнього суперника на шляху до основного раунду єврокубків
- 09:25 Більше ніж 90 шахедів і ракети: нічна атака накрила Харківщину і Чернігівщину, в Сумах палає АЗС
- 09:05 Пенсіонерів дозволили «призивати» в «Армію відновлення»: скільки обіцяють платити
- 08:41 Україна атакує глибоко в тилу: ЗСУ вдарили по російському порту, збили Су-30СМ і вдарили по Єнакієвому
- 08:16 Фінансовий успіх Овнів, цікава пропозиція Козерогам та несподіванка для Риб: гороскоп на 15 серпня
- 07:11 Невідомі дрони атакували російське місто Сизрань: у районі НПЗ почалася пожежа
- 06:13 «Більша частина життя позаду»: 50-річний Леонардо Ді Капріо прокоментував свій вік
- 00:12 «Шахтар» без вилучених футболіста та тренера прикро поступився у серії пенальті «Панатинаїкосу»: відеоогляд матчу
- 14.08 22:05 Команда Ротаня пройшла «Пакш» і битиметься з дворазовим фіналістом Ліги конференцій: відеоогляд матчу
- 14.08 22:00 Не хумусом єдиним: ця грецька закуска з баклажанів перевершує очікування
Бюджетно, екологічно, ефективно: лайфгаки з содою для дому та краси
Сода актвно застосовується у побуті. Причому, не лише як засіб чищення, за допомогою якого можна і позбутися цвілі у пральній машинці, і повернути шторам білосніжність.
Харчову соду можна застосовувати ще й у косметології та для лікування, пише «ТСН».
Так, вона позитивно впливає на травлення при печії, нейтралізуючи жирні кислоти. За допомогою харчової соди можна відлущувати омертвілі клітини шкіри, а також використовувати її у якості дезодоранту для ніг та тіла, робити з нею заспокійливі ванни.
Також, цей різновид соди можна використовувати при митті голови — вона запобігає появі лупи та позбавляє шкіру голови надлишків жиру. Для цього рекомендується насипади соду на волосся на 5 хвилин, а потім ретельно промити голову водою. А для м'якості волосся можна прополоскати його розчином — 2 ст. ложки харчової соди на літр теплої води.
Другий різновид соди — технічний — використовується для очищення, дезінфекції, прання та прибирання. Її використання дозволяє позбутися вапняного нальоту, накипу, грибків та неприємного запаху.
Соду можна використовувати у вигляді порошку, пасти та розчину. Для того, аби зробити содову пасту, достатньо змішати соду з водою в пропорції 3:1. Таким засобом можна і шкіру обличча почистити, і столове срібло.
А для розчину, який можна використовувати як для замочування тканин, так і для косметичних потреб, зазвичай у літрі води розчиняють 90 г соди.
За допомогою соди можна:
- Відбілити зуби не пошкоджуючи емаль;
- Приймати заспокійливі та розслаблювальні ванни;
- Застосовувати як сухий шампунь чи дезодорант для ніг та тіла;.
- Проводити дезінфекцію;
- Чистити килими та м'які меблі від цвілі та алергенів;
- Чистити ювелірні вироби;
- Чистити посуд, пательні та каструлі;
- Бортися із неприємними запахами у холодильнику та шафах для одягу.
- Застосовувати для видалення накипу у пральних машинах.
- Позбуватися стоматиту та запалення ясен;
- І, звичайно, готувати різноманітну випічку.
Про те, як приготувати з додаванням соди засіб, який допоможе повернути ванні білосніжність, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay9
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Паж мечів» та пильність, Терезам — «Правосуддя» та перевірка на чесність: Таро-прогноз на 15 серпня