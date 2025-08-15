Бюджетно, екологічно, ефективно: лайфгаки з содою для дому та краси

Сода актвно застосовується у побуті. Причому, не лише як засіб чищення, за допомогою якого можна і позбутися цвілі у пральній машинці, і повернути шторам білосніжність.

Харчову соду можна застосовувати ще й у косметології та для лікування, пише «ТСН».

Так, вона позитивно впливає на травлення при печії, нейтралізуючи жирні кислоти. За допомогою харчової соди можна відлущувати омертвілі клітини шкіри, а також використовувати її у якості дезодоранту для ніг та тіла, робити з нею заспокійливі ванни.

Також, цей різновид соди можна використовувати при митті голови — вона запобігає появі лупи та позбавляє шкіру голови надлишків жиру. Для цього рекомендується насипади соду на волосся на 5 хвилин, а потім ретельно промити голову водою. А для м'якості волосся можна прополоскати його розчином — 2 ст. ложки харчової соди на літр теплої води.

Другий різновид соди — технічний — використовується для очищення, дезінфекції, прання та прибирання. Її використання дозволяє позбутися вапняного нальоту, накипу, грибків та неприємного запаху.

Соду можна використовувати у вигляді порошку, пасти та розчину. Для того, аби зробити содову пасту, достатньо змішати соду з водою в пропорції 3:1. Таким засобом можна і шкіру обличча почистити, і столове срібло.

А для розчину, який можна використовувати як для замочування тканин, так і для косметичних потреб, зазвичай у літрі води розчиняють 90 г соди.

За допомогою соди можна:

Відбілити зуби не пошкоджуючи емаль;

Приймати заспокійливі та розслаблювальні ванни;

Застосовувати як сухий шампунь чи дезодорант для ніг та тіла;.

Проводити дезінфекцію;

Чистити килими та м'які меблі від цвілі та алергенів;

Чистити ювелірні вироби;

Чистити посуд, пательні та каструлі;

Бортися із неприємними запахами у холодильнику та шафах для одягу.

Застосовувати для видалення накипу у пральних машинах.

Позбуватися стоматиту та запалення ясен;

І, звичайно, готувати різноманітну випічку.

Про те, як приготувати з додаванням соди засіб, який допоможе повернути ванні білосніжність, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

