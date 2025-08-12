- 21:03 Цвіль у пральній машині: є легкі способи її позбутися
Цвіль у пральній машині: є легкі способи її позбутися
Чорне кільце на ущільнювачі вашої пральної машини — це не бруд чи залишки миючого засобу. Це цвіль - невидимий пасажир у кожному пранні, яка може вплинути на запах вашого одягу та здоров’я вашої родини. В інтернеті поширюється простий трюк: просто використовуйте ватні палички, змочені перекисом водню або ополіскувачем для рота з хлоргексидином, щоб позбутися проблеми, пише видання Zielony Ogrodek.
Хоча це звучить багатообіцяюче, варто підходити до цієї ідеї з обережністю. 3% перекис водню, також відомий як пероксид водню, є відомим антибактеріальним та протигрибковим засобом. Він справді ефективний проти цвілі та часто рекомендується для очищення гумових ущільнювачів у пральних машинах. Однак варто знати, що його дія найефективніша при короткочасному контакті — приблизно 10−15 хвилин. Залишення його на занадто довго може не тільки послабити гуму, але й залишити білий наліт.
Безпечніший метод — змочити тканину або щітку перекисом водню, протерти ущільнювач і залишити його на деякий час. Потім ретельно промийте та висушіть поверхню. За потреби повторіть процес.
Ополіскувачі для рота, що містять хлоргексидин, є сильними антисептиками, але вони призначені для гігієни порожнини рота. Хоча їхні інгредієнти можуть здаватися безпечними, немає надійних джерел, що підтверджують ефективність хлоргексидину в очищенні пральних машин. Крім того, невідомо, як він реагує з гумою або металом у пральній машині. Це може спрацювати, але також може бути шкідливим.
Якщо ви все ж хочете використовувати ополіскувач для рота як засіб для чищення, краще спочатку протестувати його на невеликій ділянці — і уникати прямого контакту з механічними деталями.
Оцет і харчова сода - класичне поєднання, яке нейтралізує запахи та видаляє відкладення. Змішайте харчову соду з невеликою кількістю води, нанесіть пасту на ущільнювач, протріть, потім збризніть оцтом і залиште на кілька хвилин.
Гаряче прання з перекисом водню або спеціальним засобом для чищення пральних машин — варто запускати його раз на місяць як профілактичний засіб.
Нагадаємо про перелік 12 несподіваних речей, які можна легко прати у пральній машині.17
