Спецпосланець Трампа з питань України не полетів на Аляску: що за цим стоїть

Коли президент Дональд Трамп вирушив з Вашингтона на Аляску на зустріч з путіним разом зі своїми головними помічниками, у літаку не було ключової особи. Мова йде про спеціального посланця Трампа з питань України Кіта Келлога.

Келлог, колишній генерал, який був головним перемовником адміністрації Трампа з українцями, сприймається російською стороною як такий, що симпатизує Україні, що могло б зробити його присутність на зустрічі «контрпродуктивною». Так пояснив ситуацію високопоставлений чиновник адміністрації Трампа, пише CNN.

Кіт Келлог поділився всією інформацією, яку він зібрав під час своїх розмов з українцями з Трампом та державним секретарем Марко Рубіо, заявили два високопосадовці адміністрації, стверджуючи, що його відсутність не є серйозною проблемою.

Один з них також зазначив, що Марко Рубіо теж не сприймається як поблажливий до росії, враховуючи його попередні заяви. Під час роботи Рубіо в Комітеті Сенату з міжнародних відносин він називав путіна воєнним злочинцем.

«Він сподівався бути там, і він має бути там, — сказав виданню один європейський чиновник. — Келлог найкраще розуміє, що Україна може розглядати з точки зору угоди».

Кажуть, що Кіта Келлога буде включено до складу делегації, яка прямуватиме на будь-яку майбутню зустріч за участі США, росії та України, повідомили джерела.

Нагадаємо, Трамп після зустрічі з путіним заявив, що тепер від президента Володимира Зеленського залежить угода про припинення вогню в Україні.

