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Візит Келлога до Києва: США готують нову фазу підтримки України?
Спецпредставник президента США Кіт Келлог, який нещодавно відвідав білорусь, прибув до Києва 14 липня, де пробуде цілий тиждень. Його зустрів керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який назвав візит «важливим сигналом підтримки».
За словами президента Володимира Зеленського, програма Келлога включає зустрічі з керівництвом ЗСУ, СБУ, розвідки та Генштабу, де буде представлена інформація про російський військовий потенціал і перспективи України.
«Мир через силу — це принцип президента США Дональда Трампа, і ми підтримуємо цей підхід», — заявив Єрмак.
Келлог також очолив американську делегацію на Конференції з відновлення України в Римі, де підтвердив намір посилити санкційний тиск на росію та розширити військову допомогу Україні.
Візит Келлога відбувається на тлі очікуваного оголошення Трампа про нову військову допомогу, що може стати початком нової фази американської участі у війні. За даними Axios, Європейський Союз оплатить постачання американської зброї, що було запропоновано Зеленським на саміті НАТО два тижні тому.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Трамп зізнався, що не знає, як закінчити війну росії проти України.174
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