Дощі з Європи «підмочать» Україну, але поки що буде спекотно: прогноз погоди на вихідні, 16−17 серпня
Погодні умови у наступні дві доби визначатиме область високого атмосферного тиску, яка розкинулася на значну частину Східної Європи. Завдяки її впливу переважатиме малохмарна погода, без істотних опадів та зі слабким вітром. Лише у неділю малоактивні атмосферні фронти з південно-західної Європи почнуть впливати на Правобережну частину України, тому тут місцями пройдуть грозові зливи. Про це повідомив відомий синоптик Ігор Кібальчич.
Субота, 16 серпня:
У західних областях очікується малохмарна погода без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13…+18 °C вдень повітря прогріється до +27…+32 °С, на Закарпатті вдень +31…+36 °C.
У північних областях країни переважатиме малохмарна погода без опадів протягом доби завдяки впливу центральної частини антициклону. Вітер очікується змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +10…+15 °C, вдень становитиме +26…+31 °C.
У центральних областях України прогнозується стійка погода, без опадів та малохмарним небом. Вітер очікується змінного напрямку, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13…+18 °C, в денні години повітря прогріється до +27…+32 °С.
У південній частині України очікується стійка та сонячна погода, без опадів. Вітер переважатиме північно-східного напрямку, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в діапазоні +15…+20 °C, вдень повітря прогріється до +28…+33 °С.
У східних регіонах України очікується хмарна погода, без опадів. Вітер переважатиме північного напрямку, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +26…+31°С.
Неділя, 17 серпня:
У західних регіонах нашої країни вночі істотних опадів не передбачається, вдень та ввечері місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, часом можливі зливи, град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень переважно північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13…+18 °С, в денний +23…+28 °С, на Закарпатті та Буковині +28…+33 °С.
У північній частині країни вночі опади не очікуються, вдень та ввечері місцями можуть пройти невеликі грозові дощі. Вітер переважатиме південно-західного напрямку, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +27…+33 °С.
У центральній частині України утримається стійка погода, без опадів. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +15…+20 °С, вдень +30…+35 °С.
У південній частині України та у Криму переважатиме малохмарна та спекотна погода, без опадів. Вітер переважно південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +16…+21 °С, вдень +29…+34 °С.
У східних регіонах прогнозується суха та спекотна погода. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, вдень +29…+34 °С.
Раніше «ФАКТИ» опублікували календар магнітних бурь на серпень 2025 року.
Фото: Pixabay37
