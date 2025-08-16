41.03 / 41.60 47.98 / 48.66
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Блоги

«Трамп сам створив всі умови для того, щоб отримати російський плювок в обличчя»: Олександр Невзоров про зустріч на Алясці

11:12 16 серпня 2025
Олександр Невзоров розповів про приниження Дональда Трампа

Відомий російський публіцист Олександр Невзоров поділився думками про підсумки переговорів на Алясці між президентом США Дональдом Трампом та російським правителем володимиром путіним.

«Трамп, звичайно, принижений. Він ризикнув, багато поставивши на карту і програв.

Все виявилося даремно.

Путін, звісно, залишився без обіду, але Трамп — без тріумфу.

РЕКЛАМА

Більше того, безглузда зустріч вирвала у нього величезний шматок репутації.

Не допоміг і досвід харрасменту. Дональд домагався, Володимир відмовив.

Трамп сам створив всі умови для того, щоб отримати російський плювок в обличчя. А курликання американця та його розшаркування перед московським канібалом — тільки посилили силу плювка.

РЕКЛАМА

Пройде шок — і отримана Трампом в Анкориджі глибока рана почне хворіти і гнити, провокуючи владику США на дуже цікаві вчинки.

Незабаром ми побачимо корчі, судоми та лють Штатів.

Світ став очевидцем величезної політичної помилки з «наслідками, що далеко йдуть». Підтвердилася стара істина: перш ніж розмовляти з людожером, йому слід вибити зуби і переламати ноги.

Трамп полетів у стані цілковитого подиву. Він так і не зрозумів, чому російський упир поміняв щастя американських економічних ласок, політичні ніжності та можливість повернутися у світ на сумнівну радість бомбардувати, кривавити та ґвалтувати нещасну мирну країну.

РЕКЛАМА

Російська преса радіє: «війна триває, путін не піддався на всі спокуси Трампа і зламався».

Все правильно. Лайно не ламається. Його можна лише розмазати", — написав він.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

175

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

запуск ракет

Ще більше українців загине: офіцер про повітряне перемир’я, якого вимагає рф

Алла Пугачова

Алла Пугачова відмовилась від громадянства росії, — ЗМІ

Таро-прогноз на 16 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Дівам — «Відлюдник» і пошук відповідей, Ракам — «Сонце» і прорив у справах: Таро-прогноз на 16 серпня

В Павлограді затримали інформатора росіян. Фото СБУ

Камера в коробці з-під соку: СБУ викрила інформатора, який допомагав рф бити по Павлограду

Наступний матеріал
Новини партнерів