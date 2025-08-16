«Трамп сам створив всі умови для того, щоб отримати російський плювок в обличчя»: Олександр Невзоров про зустріч на Алясці

Відомий російський публіцист Олександр Невзоров поділився думками про підсумки переговорів на Алясці між президентом США Дональдом Трампом та російським правителем володимиром путіним.

«Трамп, звичайно, принижений. Він ризикнув, багато поставивши на карту і програв.

Все виявилося даремно.

Путін, звісно, залишився без обіду, але Трамп — без тріумфу.

Більше того, безглузда зустріч вирвала у нього величезний шматок репутації.

Не допоміг і досвід харрасменту. Дональд домагався, Володимир відмовив.

Трамп сам створив всі умови для того, щоб отримати російський плювок в обличчя. А курликання американця та його розшаркування перед московським канібалом — тільки посилили силу плювка.

Пройде шок — і отримана Трампом в Анкориджі глибока рана почне хворіти і гнити, провокуючи владику США на дуже цікаві вчинки.

Незабаром ми побачимо корчі, судоми та лють Штатів.

Світ став очевидцем величезної політичної помилки з «наслідками, що далеко йдуть». Підтвердилася стара істина: перш ніж розмовляти з людожером, йому слід вибити зуби і переламати ноги.

Трамп полетів у стані цілковитого подиву. Він так і не зрозумів, чому російський упир поміняв щастя американських економічних ласок, політичні ніжності та можливість повернутися у світ на сумнівну радість бомбардувати, кривавити та ґвалтувати нещасну мирну країну.

Російська преса радіє: «війна триває, путін не піддався на всі спокуси Трампа і зламався».

Все правильно. Лайно не ламається. Його можна лише розмазати", — написав він.

