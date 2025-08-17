Кривавий напад у Харкові: чоловік порізав поліцейського та трьох військових

- 16:12 Де труси? Танцівниця в кліпі Бадоєва до пісні Макса Барських розбурхала мережу
У Харкові під час мобілізаційних заходів чоловік з ножем напав на поліцейського та трьох співробітників ТЦК.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Інцидент стався 14 серпня близько десятої вечора, коли поліцейський разом з працівниками ТЦК підійшов до чоловіка для перевірки документів. Той раптово дістав ніж і вдарив поліцейського у скроню.
Далі нападник поранив трьох співробітників ТЦК: одному завдав ударів у голову та руку, іншому — у голову і підключичну ділянку, ще одному — в тулуб.
Після нападу чоловік утік, але його швидко розшукали правоохоронці.
Нападнику інкримінують посягання на життя правоохоронця (ст. 348 КК України) та замах на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 КК України).
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Постраждалі перебувають у лікарнях, їм надають медичну допомогу.
Раніше ми повідомляли про інцидент на Полтавщині, де група людей у цивільному перекрила дорогу транспорту, в якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки. В результаті силових дій з боку цивільних авто зазнало ушкоджень, а деякі мобілізовані зникли.155
