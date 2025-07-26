Напад на авто ТЦК в Полтавській області: подробиці злочину

Черговий інцидент з ТЦК стався на Полтавщині. Ввечері 25 липня група людей у цивільному перекрила дорогу транспорту, в якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки.

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За інформацією Полтавського ТЦК і СП, у результаті силових дій з боку цивільних авто зазнало ушкоджень, а деякі мобілізовані зникли.

«За фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з боку цивільних громадян направлено подання до СБУ. Стосовно мобілізованих військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, повідомлено ДБР», — зазначили у ТЦК.

Військові нагадали, що перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України є кримінальним злочином й карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. А якщо це призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, — на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

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Крім того, після видачі наказу начальника ТЦК та СП про призов під час мобілізації цивільний громадянин юридично стає військовослужбовцем. Якщо він залишає транспорт на шляху до навчального центру або безпосередньо навчального центру під час навчання — до нього застосовуються санкції як до військовослужбовця відповідно до Кримінального Кодексу України.

Раніше ми розповідали, що у Миколаєві СБУ затримала російських агентів, які готували подвійний теракт біля обласного ТЦК.

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