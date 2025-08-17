- 12:35 Як легко очистити сковорідку від нагару та жиру: ці прості домашні методи вас здивують
- 12:20 «Сергій сказав, що повернеться з завдання і передзвонить. Але дзвінка не дочекалась»: історія добровольця «Явора», що загинув на Харківщині
- 12:01 ЗСУ звільнили шість населених пунктів на Донеччині: що відомо про вдалий наступ
- 11:45 «Голі» сукні та танці зі склянкою на голові: Дуа Ліпа відзначає 30-річчя на Ібіці
- 11:25 путін отримав від Трампа саме те, що хотів — ЗМІ
- 11:00 Не пропозиція, а диктат: путін озвучив умови припинення війни
- 10:45 Як за 30 хвилин повернути ванній білий колір: поради від блогерки
- 10:30 Протести в Сербії набирають обертів: палає офіс партії Вучича, поліція затримує десятки людей
- 10:01 Потужний прорив ЗСУ на Сумщині: росіяни відступають біля Олексіївки та Юнаківки
- 09:47 Ділліан Уайт — Мозес Ітаума: відео дуже яскравого нокауту у першому раунді бою суперважковаговиків
- 09:44 Аграрій з Київщини порадив, чим підживити полуницю в серпні і у вересні
- 09:30 Російський терор не зупиняється: Нікопольщина під «Градами», Харківщина під дронами — є загиблі та поранені
ЗСУ звільнили шість населених пунктів на Донеччині: що відомо про вдалий наступ
Сили оборони України продовжують бити ворога на Донеччині. Днями було зачищено від росіян 6 населених пунктів.
«З 14 по 16 серпня, в результаті спільних дій частин і підрозділів Національної гвардії України та Збройних Сил України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ „Азов“, у Донецькій області зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь», — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Повідомляється, що в операційній зоні корпусу"Азов" противник зазнав значних втрат у живій силі. Так, 16 серпня українські військові ліквідували 910 окупантів, взяли у полон 37, а санітарні втрати противника склали 335 осіб.
Ворог також втратив значну кількість техніки та озброєння. За цей період ЗСУ період знищено та пошкоджено 8 танків російських окупантів, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 18 гармат та 91 БпЛА різних типів.
У Генштабі зазначили, що окупанти продовжують здаватися. Підрозділи 19-го армійського корпусу, які діють на Донеччині, тільки минулої доби взяли в полон 6 російських військовослужбовців.
Також цього тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ.
Минулої доби в результаті активних дій на Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях, зокрема в районі Яблунівки Сумської області просування склало до 1000 метрів.
Раніше ми повідомляли, що Сили оборони активно атакують ворога в районах Олексіївки та Юнаківки на Сумщині.37
Читайте нас у Facebook
Кроликам важливо бути активними, а Драконам — стриманими: східний гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня