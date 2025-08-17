ЗСУ звільнили шість населених пунктів на Донеччині: що відомо про вдалий наступ

Сили оборони України продовжують бити ворога на Донеччині. Днями було зачищено від росіян 6 населених пунктів.

«З 14 по 16 серпня, в результаті спільних дій частин і підрозділів Національної гвардії України та Збройних Сил України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ „Азов“, у Донецькій області зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь», — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що в операційній зоні корпусу"Азов" противник зазнав значних втрат у живій силі. Так, 16 серпня українські військові ліквідували 910 окупантів, взяли у полон 37, а санітарні втрати противника склали 335 осіб.

Ворог також втратив значну кількість техніки та озброєння. За цей період ЗСУ період знищено та пошкоджено 8 танків російських окупантів, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 18 гармат та 91 БпЛА різних типів.

У Генштабі зазначили, що окупанти продовжують здаватися. Підрозділи 19-го армійського корпусу, які діють на Донеччині, тільки минулої доби взяли в полон 6 російських військовослужбовців.

Також цього тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ.

Минулої доби в результаті активних дій на Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях, зокрема в районі Яблунівки Сумської області просування склало до 1000 метрів.

Раніше ми повідомляли, що Сили оборони активно атакують ворога в районах Олексіївки та Юнаківки на Сумщині.

