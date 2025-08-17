«Голі» сукні та танці зі склянкою на голові: Дуа Ліпа відзначає 30-річчя на Ібіці

Популярна співачка Дуа Ліпа, виявляється, не тільки палка прихильниця кастомізіації сумок, але й веселих вечірок на природі.



Такий висновок можна зробити з фото, які вона днями опублікувавала у соціальній мережі.

Справа в тому, що 22 серпня Дуа Ліпі виповниться 30 років. Незважаючи на те, що до цієї дати залишився ще тиждень, співачка вже почала святкувати день народження.

Разом зі своїми друзями та нареченим Каллумом Тернером артистка вирушила на Ібіцу, де вся компанія вдень засмагає та плаває в морі, а вечорами продовжує веселощі на вечірках із спекотними танцями.

На фото можна побачити як співачка танцює зі склянкою на голові або в парі з Тернером. Крім того, співачка продемонструвала своє (досить відверте) святкове вбрання.

Нагадаємо, раніше на Ібіці відпочивала відома модель Кейт Мосс, яка вирішили влаштувати на «оголену» зйомку.

