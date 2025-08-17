- 12:35 Як легко очистити сковорідку від нагару та жиру: ці прості домашні методи вас здивують
- 12:20 «Сергій сказав, що повернеться з завдання і передзвонить. Але дзвінка не дочекалась»: історія добровольця «Явора», що загинув на Харківщині
- 12:01 ЗСУ звільнили шість населених пунктів на Донеччині: що відомо про вдалий наступ
- 11:45 «Голі» сукні та танці зі склянкою на голові: Дуа Ліпа відзначає 30-річчя на Ібіці
- 11:25 путін отримав від Трампа саме те, що хотів — ЗМІ
- 11:00 Не пропозиція, а диктат: путін озвучив умови припинення війни
- 10:45 Як за 30 хвилин повернути ванній білий колір: поради від блогерки
- 10:30 Протести в Сербії набирають обертів: палає офіс партії Вучича, поліція затримує десятки людей
- 10:01 Потужний прорив ЗСУ на Сумщині: росіяни відступають біля Олексіївки та Юнаківки
- 09:47 Ділліан Уайт — Мозес Ітаума: відео дуже яскравого нокауту у першому раунді бою суперважковаговиків
- 09:44 Аграрій з Київщини порадив, чим підживити полуницю в серпні і у вересні
- 09:30 Російський терор не зупиняється: Нікопольщина під «Градами», Харківщина під дронами — є загиблі та поранені
«Голі» сукні та танці зі склянкою на голові: Дуа Ліпа відзначає 30-річчя на Ібіці
Популярна співачка Дуа Ліпа, виявляється, не тільки палка прихильниця кастомізіації сумок, але й веселих вечірок на природі.
Такий висновок можна зробити з фото, які вона днями опублікувавала у соціальній мережі.
Справа в тому, що 22 серпня Дуа Ліпі виповниться 30 років. Незважаючи на те, що до цієї дати залишився ще тиждень, співачка вже почала святкувати день народження.
Разом зі своїми друзями та нареченим Каллумом Тернером артистка вирушила на Ібіцу, де вся компанія вдень засмагає та плаває в морі, а вечорами продовжує веселощі на вечірках із спекотними танцями.
На фото можна побачити як співачка танцює зі склянкою на голові або в парі з Тернером. Крім того, співачка продемонструвала своє (досить відверте) святкове вбрання.
Нагадаємо, раніше на Ібіці відпочивала відома модель Кейт Мосс, яка вирішили влаштувати на «оголену» зйомку.57
Читайте нас у Facebook
Кроликам важливо бути активними, а Драконам — стриманими: східний гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня