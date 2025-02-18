Модний тренд весни-2025 — кастомізація сумок: що це таке

Кастомізація одягу та аксесуарів стає дедалі популярнішою. Це означає, що все більше цінується персоналізація речей. Наприклад, ексклюзивні вишивка чи принт на одязі.

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Що стосується сумок, маються на увазі всілякі підвіски. Це можуть бути брелоки, шарфи, м'які іграшки… Також це можуть бути брошки, шпильки, значки, нитки намист, елементи декору, в'язані гачком.

Головний меседж усього цього — демонстрація індивідуального стилю і смаку власниці сумки.

Ідею прикрашання сумки підвісками приписують знаменитій Джейн Біркін. І сьогодні багато знаменитостей є прихильниками кастомізації сумок. Серед них — наприклад, відома співачка Дуа Ліпа.

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Вибираючи підвіску для сумки, варто звернути увагу не тільки на її ексклюзивність і красу, а й на практичність у щоденному носінні. Така підвіска не має бути надто крихкою, інакше швидко вийде з ладу. Якщо це шарф або хустка, не варто використовувати занадто мазкі кольори — наприклад, білий. Адже навіть трохи забруднену річ навряд чи можна назвати прикрасою.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з дизайнеркою Оксаною Гольською про її колекцію рукавичок, створену за мотивами вінтажних листівок.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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