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Кейт Мосс влаштувала «оголену зйомку» під час відпустки на Ібіці
У світі продовжується сезон літніх відпусток, і поки молода мільярдерка Кайлі Дженнер відпочивала в Греції, відома на весь світ 51-річна супермодель Кейт Мосс проводила час на іспанському острові Ібіца.
В Іспанії модель була разом із 22-річною дочкою Лілою та близьким другом — модним фотографам Мертом Аласом, який і виклав у соцмережі серію відвертих знімків.
На одному з кадрів Кейт позує у басейна топлес — її груди прикриті «зірочками», на іншому — вона прикриває її руками. Єдине, що на ній було з одягу — леопардові плавки.
Ще на одному фото Кейт знялася разом Мертом Атласом. Кейт була у легкій сорочці, з віялом і абсолютно не бентежилась через камеру.
«Я вже доросла дівчинка» і привикла «жити на втіху», — приводять її слова західні ЗМІ.
Побачивши знімки, шанувальники прийшли у захват. «Кейт ніби зупинила час», «Поруч із дочкою виглядає як сестра», — пишуть коментатори.
Раніше «ФАКТИ» писали, в чому секрет того, що відомій британській акторці Елізабет Герлі вдається виглядати просто чудово у свої 60 років.
Фото з Instagram katemossagency1332
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