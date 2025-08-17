Аномальний понеділок: спека на півдні, осіння свіжість у центрі та на півночі

Спека ще не відпускає Україну. Понеділок буде найспекотнішим на Луганщині, Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі, півдні Одещини та Криму.

В цих регіонах очікується температура повітря +30…+35 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

На решті території країни вдень буде +30…+24 градуси.

Короткочасні дощі вночі можливі на Закарпатті, Прикарпатті, центральній частині й на Харківщині.

У Києві понеділок буде без опадів. Температура повітря вдень близько +20…+22 градусів, вночі взагалі +12…+15 градусів.

Нагадаємо, до кінця серпня в Україні ще очікуються сильні магнітні бурі.

