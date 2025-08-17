- 19:01 Водоліям — «Маг» і початок нових проектів, Скорпіонам — «Башта» і звільнення від старого: Таро-прогноз з 18-по 24 серпня
Погода
16:45 — 17 серпня 2025
Аномальний понеділок: спека на півдні, осіння свіжість у центрі та на півночі
Спека ще не відпускає Україну. Понеділок буде найспекотнішим на Луганщині, Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі, півдні Одещини та Криму.
В цих регіонах очікується температура повітря +30…+35 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
На решті території країни вдень буде +30…+24 градуси.
Короткочасні дощі вночі можливі на Закарпатті, Прикарпатті, центральній частині й на Харківщині.
У Києві понеділок буде без опадів. Температура повітря вдень близько +20…+22 градусів, вночі взагалі +12…+15 градусів.
Нагадаємо, до кінця серпня в Україні ще очікуються сильні магнітні бурі.50
