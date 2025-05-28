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Літній тариф на газ та електроенергію: скільки заплатимо з 1 червня за комунальні послуги
У той час, як на думку експертів з питань ЖКГ, українці масово переплачують за комунальні послуги, влітку українці можуть платити свого роду «літні» тарифи за послуги житлово-комунального господарства. Утім, у масі своїй вони не зміняться.
Про це йдеться в постанові уряду від 29.04.2025 року № 480, якою продовжується дія спеціальних зобов'язань для учасників ринку електроенергії. Інакше кажучи, чинний тариф залишається колишнім.
Отже, за 1 кВт/год, як і раніше, необхідно буде заплатити 4,32 грн, і ця ціна залишається фіксованою щонайменше до 25 жовтня, після чого може бути продовжена знову або збільшена. Востаннє тариф на електроенергію в Україні зріс із 2,64 грн до 4,32 грн за 1 кВт/год із 1 червня 2024 року.
Також незмінним залишиться тариф у 7,96 грн за 1 кубометр природного газу для абонентів «Нафтогазу». Причиною тому також є рішення уряду, який продовжив дію власної постанови № 632, ухваленої 31 травня 2024 року, ще на 12 місяців. Таким чином ціна 1 кубометра природного газу для українців, які купують «блакитне паливо» у «Нафтогазу», з 1 червня 2025 року по 31 травня 2026 року залишиться колишньою — 7,96 грн.
Тим часом, як раніше писали «ФАКТИ», НБУ у своєму Інфляційному звіті вважає, що вже з 2026 року тарифи на комунальні послуги в Україні почнуть зростати.115
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