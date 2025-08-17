Вихід на пенсію після реформи: скільки стажу буде потрібно людині для заслуженого відпочинку

За словами міністра соцполітики Дениса Улютіна, в Україні буде продовжено пенсійну реформу, яка повинна змінити саму логіку виходу на пенсію.

І тепер критерієм стає не лише вік, але й кількість років офіційного страхового стажу, пишуть «Економічні новини».

Для того, щоб отримати пенсію у 60 років, громадянин має мати щонайменше 32 роки стажу. Це на рік більше, ніж у 2024-му, і тенденція збережеться: щороку вимога зростатиме ще на один рік — до 35 років у 2028-му.

Якщо людина має від 22 до 31 року стажу, вона зможе вийти на пенсію лише у 63 роки. А ті, хто накопичили лише 15−21 рік стажу, отримають право на пенсію у 65. У випадку, якщо стажу менше ніж 15 років, пенсія не призначається — держава може надати лише соціальну допомогу після досягнення пенсійного віку.

Ці зміни є частиною реформи солідарної системи, яка має на меті збалансувати пенсійний фонд та стимулювати офіційне працевлаштування. Водночас вони створюють виклики для тих, хто працював неформально, мав перерви у трудовій діяльності або працював за кордоном без належного оформлення.

Для громадян, яким не вистачає стажу, Пенсійний фонд пропонує механізм добровільної участі. Людина може самостійно сплачувати внески, щоб «докупити» стаж. У 2025 році один місяць такого стажу коштує щонайменше 1760 гривень — це 22% від мінімальної зарплати, яка наразі становить 8000 гривень.

