- 16:24 Карма не забарилась: генерал рф втратив руку та ногу після удару ЗСУ
- 16:22 Мати Меган Маркл відверто розповіла про найважчі моменти, які вона пережила з донькою
- 16:12 Де труси? Танцівниця в кліпі Бадоєва до пісні Макса Барських розбурхала мережу
- 15:23 Хочуть викликати страх та хаос: Норвегія звинувачує росію в нападі на дамбу
- 15:05 Неймовірно хрусткі чебуреки: соковиті й смачні — покроковий рецепт
- 14:58 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 14:22 Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою: європейські лідери після саміту на Алясці виступили із заявою
- 14:05 Без грошей не впустять: Польща запровадила нові правила в’їзду для українців
- 13:36 Вихід на пенсію після реформи: скільки стажу буде потрібно людині для заслуженого відпочинку
- 13:21 Тарифи на комунальні послуги з 1 вересня: скільки доведеться заплатити за газ та електроенергію
- 13:06 Пекло у Мелітополі: ГУР знищив склад боєприпасів і десятки окупантів
- 13:00 Кривавий напад у Харкові: чоловік порізав поліцейського та трьох військових
Вихід на пенсію після реформи: скільки стажу буде потрібно людині для заслуженого відпочинку
За словами міністра соцполітики Дениса Улютіна, в Україні буде продовжено пенсійну реформу, яка повинна змінити саму логіку виходу на пенсію.
І тепер критерієм стає не лише вік, але й кількість років офіційного страхового стажу, пишуть «Економічні новини».
Для того, щоб отримати пенсію у 60 років, громадянин має мати щонайменше 32 роки стажу. Це на рік більше, ніж у 2024-му, і тенденція збережеться: щороку вимога зростатиме ще на один рік — до 35 років у 2028-му.
Якщо людина має від 22 до 31 року стажу, вона зможе вийти на пенсію лише у 63 роки. А ті, хто накопичили лише 15−21 рік стажу, отримають право на пенсію у 65. У випадку, якщо стажу менше ніж 15 років, пенсія не призначається — держава може надати лише соціальну допомогу після досягнення пенсійного віку.
Ці зміни є частиною реформи солідарної системи, яка має на меті збалансувати пенсійний фонд та стимулювати офіційне працевлаштування. Водночас вони створюють виклики для тих, хто працював неформально, мав перерви у трудовій діяльності або працював за кордоном без належного оформлення.
Для громадян, яким не вистачає стажу, Пенсійний фонд пропонує механізм добровільної участі. Людина може самостійно сплачувати внески, щоб «докупити» стаж. У 2025 році один місяць такого стажу коштує щонайменше 1760 гривень — це 22% від мінімальної зарплати, яка наразі становить 8000 гривень.
Раніше «ФАКТИ» писали, яку виплату більш вигідно отримувати — пенсія чи соціальну допомогу.104
Читайте нас у Facebook
Кроликам важливо бути активними, а Драконам — стриманими: східний гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня