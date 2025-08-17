Життя в окупації: у Донецьку б’ються за воду та доносять на сусідів

Журналіст Денис Казанський показав, до чого довели росіяни та окупаційні адміністрації Донеччину, де цього року критично не вистачає води — її підключають за графіком та інколи підзвозять водовозками.

«Донецьк. Хроніки здичавіння. Через нестачу води в місті за неї вже починаються бійки, — пише Денис Казанський та розміщує в мережі відео, зняте на окупованих територіях. — Люди стали звинувачувати один одного у «крадіжках води», надмірному використанні за рахунок інших. Пишуть доноси.

ВІДЕО ДНЯ

На відео одна жінка нападає на іншу за те, що вона поливає маленький вбогий городик нібито викраденою водою. Видно, що городик у цьому випадку — це не бізнес, а необхідність, щоб вижити. Але й цього в Донецьку вже не можна — сусіди готові буквально розірвати за полив городу, бо їм «нічим мити сраки».

Замість того, щоб кидатися на тих, хто довів до цієї ситуації, плебс кидається один на одного. Замість масових акцій громадянської непокори проти виродків, які довели населення до такого принизливого становища, люди зривають свою злість на таких самих бідолахах, як вони.

Бабка готова перегризти горлянку такій самій бідній бабці з клюкою за нещасний городик, замість того, щоб питати з путіна та пушиліна, які перетворили Донецьк на цю помийку, де нічим сраку помити".

РЕКЛАМА

Іллюстративне фото Pixabay

РЕКЛАМА

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

177

Читайте нас у Facebook