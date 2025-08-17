В готелі на Алясці знайшли урядові документи США щодо зустрічі Трампа і путіна: що там цікавого

Папери з позначками Державного департаменту США, знайдені в бізнес-центрі готелю на Алясці, розкривають раніше нерозголошені та потенційно конфіденційні подробиці про зустріч президента Дональда Трампа та президента рф в Анкориджі. Про це повідомляє видання NPR. Вісім сторінок, які, ймовірно, були створені співробітниками США та випадково залишені, містили точні місця та час зустрічей на саміті, а також номери телефонів державних службовців США.

Вранці 15 серпня троє гостей чотиризіркового готелю Captain Cook, розташованого за 20 хвилин їзди від спільної бази Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, де відбувся саміт президентів США та росії, знайшли документи, залишені в одному з громадських принтерів готелю. NPR переглянуло фотографії документів, зроблені одним із гостей, ім'я якого видання не називає.

На першій сторінці роздрукованого пакету була розкрита послідовність зустрічей 15 серпня, включаючи конкретні назви кімнат на базі в Анкориджі, де вони мали відбутися. Також повідомлялося, що Трамп мав намір зробити путіну церемоніальний подарунок.

«Президент президенту путіну, — йдеться в документі, — Американська статуя білоголового орлана за столом».

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі припустила, що залишені документи на публічному принтері не є порушенням безпеки. Державний департамент США не відповів на запити про коментарі.

З другої по п’яту сторінки документів перераховані імена та номери телефонів трьох співробітників США, а також імена 13 лідерів штатів США та росії. На шостій та сьомій сторінці було описано, як подавати обід на саміті та для кого. У меню, що було включено до документів, зазначалося, що обід мав відбутися «на честь Його Високоповажності володимира путіна».

Як зазначає видання, схема розсадки показує, що путін і Трамп мали сидіти один навпроти одного під час обіду. Трампа мають оточувати шість чиновників: праворуч від нього — державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Хегсет і керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, а ліворуч — міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік і спеціальний посланник з мирних місій Стів Віткофф. путін сидітиме поруч зі своїм міністром закордонних справ сергієм лавровим та помічником президента з питань зовнішньої політики юрієм ушаковим.

Під час саміту обід, очевидно, було скасовано. Але, як свідчать документи, це мала бути проста вечеря з трьох страв. Після зеленого салату світові лідери мали повечеряти філе-міньйоном та палтусом «Олімпія». На десерт хотіли подати крем-брюле.

Джон Майклз, професор права в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, який читає лекції з національної безпеки, сказав, що документи, знайдені в принтері готелю на Алясці, свідчать про прогалину в професійній оцінці під час підготовки до зустрічі з високими ставками.

«Мені здається, що це ще один доказ недбалості та некомпетентності адміністрації США», — сказав він. — Ви просто не залишаєте речі в принтерах. Це так просто".

Раніше повідомляли про те, що путін від Трампа під час зустрічі на Алясці отримав саме те, що хотів.

