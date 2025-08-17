Під час візиту до США та зустрічі з Трампом російський лідер демонстрував світові, що він повернувся туди, де йому місце. У промові путін «пригостив» журналістів спільним радянським та американським досвідом у Другій світовій війні, потім згадкою про військове поховання на Алясці та могили радянських льотчиків, пише The Telegraph.

ВІДЕО ДНЯ

Це була «давно очікувана зустріч», — захоплено сказав путін, повністю виправдовуючи свою позицію. Здавалося, він готовий обговорити можливості для двосторонньої торгівлі, освоєння космосу та Арктики, багато чого, якби тільки «ми могли подолати надокучливе питання України».

«Важливо, щоб наші країни перегорнули сторінку», — сказав путін.

Звичайно, він перегорнув, він відчайдушно хоче, щоб сторінка під назвою «війна» була перегорнута. Він сказав, що в Україні не було б проблем, якби Трамп був при владі у 2022 році. Все це було так само очевидно, як і гнітюче.

РЕКЛАМА

У своїй дуже короткій відповіді Дональд Трамп у якийсь момент назвав путіна «босом», що викликало хвилю в аудиторії. Не це хотіли почути ті, хто вважають, що путіна слід притягнути до відповідальності за його війну.

Однак у якийсь момент путін сказав: «Загалом, і я погоджуюся з президентом Трампом, як він сказав сьогодні, що, природно, безпеку України також слід забезпечити».

Обмовка путіна? Зазвичай він намагається всіма силами заперечувати, що Україна має право на свободу, що вона є незалежною суверенною державою. Це був рідкісний момент, але він мало що значив, констатують журналісти.

РЕКЛАМА

На завершення, путін, розмовляючи англійською, запросив свого «сусіда» Дональда на ще одну зустріч у москві. І на цьому все скінчилося. Ніякої угоди, ні припинення вогню, ні притягнення до відповідальності.

Білий дім влаштував повноцінне шоу — на землі червона доріжка для перших кроків путіна за десять років на землі США, а потім у повітрі проліт бомбардувальника B-2, з обох боків якого оточувала пара винищувачів F-22 Raptor.

Ці кадри, що з'явилися лише через кілька годин після того, як російські війська в Україні розбомбили ринок у Сумах, будуть важкими для сприйняття багатьом людям у всьому світі.

Якщо вони взагалі знали про вибухи — ні російська, ні американська делегації не дозволили цій новині затьмарити момент.

РЕКЛАМА

Вид американських солдатів, що стоять на колінах перед літаком путіна, щоб закріпити червону доріжку на злітній смузі, — це образ, який багатьох жахне, зазначає видання.

Критики Трампа, путіна чи обох вважатимуть це боягузливим вчинком слабкого президента, який залицяється до людини, яку вважають воєнним злочинцем. Інші можуть сказати, що це необхідна підводна частина міжнародної дипломатії.

Коли цирк добігав кінця, путіну вдалося потиснути руку президенту США. Він відчуватиме, що показав світові, що росія повернулася туди, де їй місце — за головний стіл світової політики. Він радітиме, що його дії не призвели до жодних наслідків.

Якщо після цього європейські лідери не вживуть заходів для підтримки України, їм доведеться відповідати перед історією, підсумовують автори статті.

На думку аналітиків, зустріч на Алясці не просто підвела світ до небезпечної межі, вона її перетнула.

Тим часом стало відомо, чому спецпосланець Трампа з питань України Кіт Келлог не полетів на Аляску.

94

Читайте нас у Facebook